A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Színházművészeti Kollégiumának döntése szerint 16 színházi folyóirat kap támogatást a 2025-ös évre. A Színház folyóirat, a Revizor – a kritikai portál és a Színház Online is kimaradt a pénzosztásból, amelynek híre valósággal végigsöpört a közösségi médiában.

Az ügyben megkerestük az érintett online lapokat, elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a NKA döntése hogyan érinti működésüket.

Jászay Tamás, a Revizor – a kritikai portál főszerkesztője az Indexnek azt mondta, hogy a valaha virágzó hazai folyóirat-kultúra egészét rendkívül hátrányosan érinti az a felelőtlen és szakmaiatlan döntéssorozat, amelynek most utolsó etapjához érkeztünk. „A Demeter Szilárd által nagy garral beharangozott, majd két, ellentmondásokkal teli alkalom után a napirendről gyorsan lekerült folyóiratprogram valamiféle reménysugarat jelentett a kulturális és tudományos folyóiratoknak, de onnantól kezdve, hogy a főkurátor kizárólag azoknak a lapoknak osztogatott pénzt, amelyekben ő is valamilyen módon érintett, a dolog komolytalanná vált.”

Jászay úgy véli, hogy az NKA folyóiratokra eddig is aprópénzt fordított, de a Revizor problémája speciális és nem új keletű: a színházi rovatuk ugyan alappillérük, de minden más művészeti ágról magas színvonalon tudósítanak, amihez viszont nyilvánvalóan nem adhatnak be minden kollégiumhoz külön pályázatot, mert az elképesztő anyagi és logisztikai terheket róna rájuk.

Így maradtunk a Színházművészeti Kollégiumnál, ahol 2022–2024 között 3 évre kaptunk is minimális, évenként 3 millió forintos összeget, de most már ezt is a haveroknak kellett odaadni. Egészen konkrétan a Magyar Teátrum nevű stelázsipapírnak, amit az ott hirdető színházak reklámjain túl egy önjelölt kritikus agymenései töltenek meg – mindezt garantáltan, évi 23 millió forintért.