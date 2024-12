Az acb Galéria ismét különleges ünnepi programmal készül, ezúttal idén december 12. és 20. között harmadik alkalommal rendezi meg népszerű karácsonyi vásárát, amely Magyarország egyik legjelentősebb kortárs művészeti eseménye.

Az esemény nem csupán műgyűjtőknek, hanem minden művészetkedvelő számára izgalmas találkozást kínál a hazai és nemzetközi kortárs alkotásokkal – írják a szerkesztőségünknek küldött közleményben.

A vásár több mint ötven alkotó száznál is több művét vonultatja fel. A kiállított művek között helyet kapnak a neoavantgárd klasszikusok, mint Bak Imre, Hencze Tamás vagy Victor Vasarely, valamint olyan kortárs művészek alkotásai, mint Batykó Róbert, Mátrai Erik vagy Keresztes Zsófia. A látogatók művészeti könyvek és egyedi ajándéktárgyak közül is válogathatnak, így a karácsonyi hangulat garantált.

Az idei vásár különleges figyelmet szentel a nemrég elhunyt Bak Imre munkásságának. Az 1976–77-es Nap-ember-arc sorozat darabjai közül több is megtekinthető, köztük olyan alkotások, amelyek a londoni Tate Modern gyűjteményét is gazdagítják. A művek nemcsak művészettörténeti jelentőségük miatt különlegesek, hanem azért is, mert Bak londoni útjai és a Tate múzeum kiállításai jelentős hatással voltak művészi pályájára.

A vásáron a fiatalabb generációk képviselői is bemutatkoznak. Keresztes Zsófia, aki a 2022-es Velencei Biennálén vált világhírűvé, most színes, expresszív alkotásaival tér vissza az acb-be. Ujj Zsuzsi, aki költőként és zenészként is ismert, most légies fotográfiáival és festményeivel hívja fel magára a figyelmet.

Az acb Galéria karácsonyi vásárán nemcsak a magyar kortárs művészet képviselői, hanem nemzetközi alkotók is szerepelnek. Dénes Ágnes például, akinek Búzamező című projektje a világ első ökológiai művészeti alkotásaként vált ismertté, geometrikus, lebegő piramismotívumaival most is lenyűgözi a közönséget. Selma Selman roma származású boszniai művész színes és légies papírképekkel érkezik, míg Anselm Reyle, a német punkszcéna egykori képviselője gyűrt tükörfólia és plexiobjektjeivel bővíti a kiállítást.

Az acb Galéria mind a négy kiállítóterét megnyitja az érdeklődők előtt, ahol eddig nem látott alkotásokkal is találkozhatunk. A vásár látogatása nemcsak élmény, hanem kiváló lehetőség arra is, hogy különleges ajándékokkal lepjük meg szeretteinket, vagy egyedi művekkel gazdagítsuk otthonunkat.