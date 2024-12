„Hat fejezet, hat történet, hatvanöt tuti recept a pörgős mindennapokhoz vagy akár az ünnepi asztalra. A könyvben elmesélem, miket tálalok egy Michelin-csillagos séfnek, miután hazaér a munkából. Amikor kevés időm van főzni, ha diétázik valamelyikünk, vagy ha egyszerűen csak le akarom venni a lábáról. Megmutatom azt is, mit főz ő nekünk, és milyen praktikákat lestem el tőle az évek során.

Írok a gyerekkoromról, a költözésről Brazíliából Magyarországra, és arról is, hogy a származásom és a szülői minták lenyomatai miként jelennek meg a mindennapjainkban. Mióta anya vagyok, tudom: ha a gyerekek étrendjéről van szó, a jól bevált, finom, tápláló fogások aranyat érnek, ezért mindenképp szerettem volna ebben is segíteni a családokat. Ülj mellénk az asztalhoz te is, hadd meséljem el szívem történeteit!” – olvasható a könyv ajánlójában.

„Bár tényleg nem vagyok az a típus, aki visszatér a régi területekre, és ismétli a forgatókönyveket, de meghallottam az idők szavát. Az emberek manapság egészen másként főznek, mint 50 vagy 25 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem – egyszerűen sokkal több mindent kell beszorítanunk a túlzsúfolt életünkbe, a technikai fejlődés pedig miközben időt spórol nekünk, ugyanakkor el is vesz tőlünk. Ráadásul emberek vagyunk: megtaláljuk a módját, hogy a hatékonyan megnyert időt valami mással töltsük el! Így hát mindezt szem előtt tartva írtam nektek egy újabb 5 hozzávaló szakácskönyvet, felturbózva a mediterrán térségben tett utazásaim során szerzett, életre szóló tapasztalataimmal – ez a világ egyik legkedveltebb és legtöbbre becsült étrendje, amelynek lelke az egyszerűség, a szeretet, a szenvedély, a gondoskodás, az ízek iránti elkötelezettség és az ízgazdagság.” (Részlet a kötet bevezetőjéből.)

A magyarul huszadikként megjelenő kötet méltó megünneplése mindannak, amit eddig a „pucér szakácstól” megtanultunk. Már a kezdetektől a gyorsan összedobható ételek mestereként ismertük meg Jamie-t, és az is hamar kiderült róla, hogy a mediterrán konyha az egyik kedvence. Ebben a könyvben e két terület találkozik, hiszen gyorsan, 5 hozzávalóból főzhetünk mennyei ételeket a földközi-tengeri térség ízei szerint.

„Zserbó, linzerkarika, piskótatekercs, hókifli... Ezeket a házi süteményeket már megmutattam az Édes emlékek anyukámtól című könyvemben. Remélem, már mindenki fejből tudja azokat a recepteket! Most tovább nosztalgiázunk! Folytatjuk a kalandozást e témakörben: 40 klasszikus vidéki sütit lehet (újra) megsütni, megkóstolni és megszeretni!

A kötetben szereplő finomságok nagy részét keresztanyukámtól, nagynénémtől és a kunhegyesi háziasszonyoktól gyűjtöttem, de az ország legkülönbözőbb pontjairól találhatunk benne recepteket. A színpompás képekkel illusztrált leírások rövidek és tömörek, így számodra is sikerélményt kínálnak, még akkor is, ha esetleg nincs nagy rutinod a sütésben.

És hogy most miket kóstolhatunk?!?! Íme egy kis ízelítő: diós kosárka, bagolyszem, túrós lepény, méteres kalács, hartyáni krémes. Ezt a gyűjteményt lapozgatva felelevenednek a 80-as és a 90-es évek legnagyobb sütislágerei! Ráadásul majd' egy évre elegendő vasárnapi édességrecepttel gazdagodsz. Nincs is más hátra: SÜSS velem Te is!”

„Milyen az, ha apa főz? Izgalmas, férfias, karakteres. Milyen az, ha egy olyan apa főz, akinek a munkája is az ételkészítés? Ebben a könyvben egy ilyen apa családnak szóló receptjeivel ismerkedhetünk meg. Munkahelyén fine dining fogásokat, otthon szeretettel készített házias ételeket főz, mondhatnánk könnyedén, de a dolog mégsem ilyen egyszerű. A világlátott, díjnyertes séf a házi tűzhely mellett is tudása legjavát adja. Nem kell azonban megijedni, mert a leírások az egyszerű földi halandó számára is jól követhetők.

A könyv két nagy fejezete az otthon, illetve a férfiak legkedvesebb terepén, a szabadban készíthető ételeket gyűjti össze. Markáns ízek, határozott fűszerezés, férfias nagyvonalúság az alapanyagok mennyiségében és az ötletekben, és gondosság a részleteket illetően. Mindezt nyújtja ez a receptgyűjtemény, kiegészítve apró trükkökkel, fortélyokkal, tálalási ötletekkel.

A könyv receptjeit kezdő és gyakorló háziemberek is elkészíthetik, akik pedig eddig nem jeleskedtek a tűzhely körül, azok a könyvet olvasva biztosan kedvet kapnak a sütés-főzés örömet és sikerélményt kínáló gyakorlásához.

Mert, ha apa főz, akkor a fő cél a szeretettel készített fogások tálalása, azaz a család kényeztetése, és persze, hogy meghallhassuk a legszebb mondatot: Apa, nagyon finom, kérek még.”

„Talán nincs még egy olyan szakácskönyvszerző, akinek a neve ennyire összeforrott volna a rajongása tárgyával, mint Szatmári »Főzelékes« Ferié. Ennek a tőrőlmetszett magyar ételfajtának ő a nem hivatalos, de jól ismert nagykövete. Évtizedes munkásságának összefoglalója ez a kötet, amely klasszikus fogásai mellett vadonatúj ételeket is tartalmaz, a teljességre törekvés igényével.

A Főzelékbiblia akárcsak a Biblia maga, két fő egységből áll. Az »ószövetségi« részben a nagymama konyhájából vagy a napköziből jól ismert fogásokhoz – a zöldborsófőzeléktől kezdve a spenóton át a tökfőzelékig – kapunk minőségi recepteket megszívlelendő jótanácsokkal, hogy a hagyományok tovább öröklődhessenek a családban. A második, mondhatni »újszövetségi« részben pedig valóságos ízkavalkáddal találkozhatunk, hiszen Feri lenyűgöző kreativitással képes ötvözni a magyar gasztronómiai hagyományokat izgalmas, a só-bors-paprika hármasán túlmutató fűszerekkel és főzelékben korábban ritkán látott zöldségekkel, hogy ne csak tápláló és egészséges, de ínycsiklandó ételek is szülessenek a jól ismert alapokon.

Így olyan finomságok is a tányérunkra kerülhetnek, mint az ajváros zöldbabfőzelék, az édesköményes-narancsos lencsefőzelék vagy éppen a padlizsános-paradicsomos csicseriborsó-főzelék. És mivel nincsen főzelék feltét nélkül, ehhez is kapunk jó pár használható tippet; bizony babpogácsa, borsófasírt, skót tojás, sőt zöldséges rizsgolyó is megkoronázhatja mostantól kedvenceinket.”

„50 kedvenc recept tőlem, amivel nem tudsz mellélőni, hiszen már számtalanszor teszteltem, finomítottam őket. Ha azt érzed, elvesztél a desszertek végeláthatatlan kínálatában, ne aggódj, segítek! Legyen szó jól bevált családi kedvencekről, utazásokról hazahozott sütiötletekről vagy épp a tudatosság jegyében maradékmentő finomságokról. Ha tényleg nem bíznál semmit a véletlenre, válogathatsz a sütésmentes és az elronthatatlan desszertjeim között is. A recepteket kipróbálva osztozz te is a jelmondatomban, és a következő meghívásnál nyugodtan válaszolj majd így: »A desszertet én hozom.«” – Viszkok Fruzsi.

„Nem akartam megúszni, hogy még egy MEGÚSZÓS KAJÁK könyvet összerakjak nektek, szóóóóóóval íme! Szerencsére az előző két kötetet imádtátok, amit nem is csodálok, mert ugyan ki akarná a fél életét a konyhában tölteni, ha gyorsan és egyszerűen is összedobhat valami finomat? Na ugye! És akkor a mosogatásról meg takarításról még nem is mondtam semmit. Ezt a szakácskönyvet is telepakoltam villámgyorsan elkészíthető, de cseppet sem unalmas vagy egyhangú receptekkel, a hideg és meleg levesektől a frankó egyedényes ételeken és tésztákon át a legédesebb desszertekig.

Akár egy laza vasárnapi családi menüről van szó, akár a haverok jönnének át, vagy csak magadnak főznél valami rapid vacsit, kapd le a polcról ezt a könyvet, és válassz a 103 kipróbált, tuti biztosan működő recept közül. Bátran ki merem jelenteni, hogy nem lesz nehéz ezek után megtalálni a választ az élet nagy kérdésére: Na, mi legyen ma a kaja?”

„Umbria a magyar olvasó számára Olaszország legismertebb, legotthonosabb régiója, hiszen az Utas és holdvilág legszebb fejezetei játszódnak itt. De milyen ma Umbriában élni? Melyek a jellegzetes umbriai ételek, milyenek a borok, az emberek, az utcák, milyen a városok hangulata? És egyáltalán, miért élünk mi ott, és milyen tapasztalatokat szereztünk az elmúlt négy évben, mióta Todiba költöztünk?

Ezt mind megtudhatja ebből a könyvből az olvasó, sőt a saját szemével meg is láthatja, hiszen legkedvesebb fotóinkat (és barátaink legkedvesebb fényképeit) gyűjtöttük össze benne. Ez a könyv, amelyben három umbriai város, Todi, Assisi és Foligno szerepel, egyszerre útirajz, írói napló, történelmi kalandozás, gasztronómiai esettanulmány, szakácskönyv és útikönyv: írói és élet-élvezői tapasztalataink az umbriai dolce vitáról. De van benne néhány irodalomtörténeti jelentőségű felfedezés az Utas és holdvilág hátteréről, és végre lehull a lepel arról is, hogy tulajdonképpen mi is az az Umbriai Magyar Köztársaság...”

„Életem legboldogabb pillanatai szinte mindig a konyhához és az asztalhoz köthetők. Ez a felismerés hívta életre ezt a könyvet” – Stanley Tucci.

„Az ételek szorosabbra fűzhetik a családot összetartó köteléket, és ezt senki sem tudja jobban, mint az olasz famíliában, Amerikában felnőtt világhírű színész és elismert gasztronómus, Stanley Tucci. Gyerekkorában a főzés mindig közös, családi esemény volt, amelyhez a mai napig rengeteg recept, emlék és hagyomány kötődik.

A Tucci asztalánál a közös családi főzés és étkezés örömeit mutatja be. Hagyományos és modern olasz ételek receptjeit tartalmazza a Tuccik gyűjteményéből, valamint olyan kedvenc fogásokét, amelyeket brit feleségével, Felicity Blunttal kísérleteztek ki. De szerepelnek a könyvben sógornője, Emily Blunt és a barátok bevált receptjei is.

Válogathatunk a család kedvenc tészta- és halételei közül, de ha kiadósabbra vágyunk, Felicity Wellington-bélszín- vagy pásztorpitereceptjében nem fogunk csalódni. Zárásként nem maradhat el a desszert sem, például egy szelet áfonyás pite gyöngyöző proseccóval... Buon appetito!”

„Mi a kívül ropogós, belül foszlós mentes kenyér titka? Lehet-e a gluténmentes péksütemény valódi kulináris élmény?

Horváth Judit közel 100 mentes receptje között mindenki megtalálhatja a kedvencét. Kenyérfélék és péksütemények színes palettáját vonultatja fel, az egyszerű vidéki cipótól kezdve az alternatív liszttel készült és gabonamentes kenyereken át az ünnepi fogásokig, de megkóstolhatjuk a nagyvilág kenyereit is. Nem tiltólistás többé a bagett és a pizza, a kakaós csiga és a túrós batyu, a lángos és a croissant, ráadásul a mentes változat is ízletes és foszlós, sőt még egészséges is, hiszen mind mesterséges adalékanyagok nélkül készült.

A szerző a receptek mellett megosztja a mentes sütés minden titkát, az alapanyag-ismerettől kezdve a kovászolásig, a kelesztésig és a sütésig, sőt a tárolásra és a maradék felhasználására is remek ötleteket ad.

Nagyszülei kenyérsütési hagyományait megőrizve – ahol szükséges, modernizálva – könyve egyszerre tiszteleg az étel és az ősök előtt.

Horváth Judit cukrász, a Mentes Kovászműhely Facebook-csoport alapítója. A Fenséges mentes sütemények és a Fermentált konyha című könyvek társszerzője. Mentes főzőtanfolyamokat tart, recepteket fejleszt.”

„Szűk évtizede jelent meg és vált rögtön klasszikussá Váncsa István Lakoma-sorozatának az itáliai konyhákat bemutató kötete, amelynek most jelentősen bővített, csaknem ezer receptet és negyvenhárom izgalmas gasztroesszét – s egyben különleges, szellemes-míves irodalmi szöveget – tartalmazó példányát veheti kézbe az olvasó, a tradicionális olasz gasztronómia pazar tárházát. Megtudhatjuk belőle, miért rúgta ki Verdi a szakácsai többségét, szükségből lett-e Beethoven kedvenc fogása a sajtos makaróni, hogyan készül Horatius levese, a Három Velence marhapörköltje, a Donizetti-torta, vagy például hogyan olvassuk az Ulyssest. Ahogy a tömény és nagyon markáns ízű, valójában csaknem ihatatlan innivalókat, mondjuk a Friuli-Venezia Giuliából való Amaro Nonini Quintessenziát szokás. Cseppenként.

Profi séfeknek, alkalmi főzőcskézőknek és egyszerű irodalomkedvelőknek egyaránt kihagyhatatlan.”

Starcz Ákos, az Index.hu vezérigazgatója, az Indexet kiadó médiacsoport igazgatósági tagja, az Index.hu Zrt.-től és az Indamedia Csoporttól függetlenül működő Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának elnöke.