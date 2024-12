A miskolci adventi villamos több mint egy évtizede színesíti a várost a karácsonyi időszakban. A tervezők évről évre új tematikában díszítik fel a különleges járatot, ami hét éve Európa kedvencének is számít. Az MHD86 nevű cseh portál nemzetközi közönségszavazásán is töretlen sikernek örvend Miskolc karácsonyi járata. Most megkerestük a fejlesztésért felelős MVK Zrt. csapatát, hogyan tudnak évről évre új ötletekkel előállni, és miként képes egy mozgó mesekastély megelevenedni valódi villamosjáratként.