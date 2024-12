A német televízióban különleges adományozási hagyomány zajlik évről évre. A legjobban rászorulóknak, de főleg a gyermekeknek segítenek közösen a nézők és az olvasók, amire vezető politikusok, sportolók, színészek és zenészek is buzdítják őket. Ebben a jótékonysági programban vett részt most is, mint már évtizedek óta Leslie Mandoki. A Mandoki Soulmates vezetője úgy érzi, azoknak, akik épp az élet napos oldalán állnak kötelességük visszajuttatni valamit a sok jóból a rászorulóknak.

„Egy szív a gyermekekért” – így lehetne kissé nyersen lefordítani a Bild újság és a német televízió összefogásában megvalósuló évtizedes programot, aminek célja, hogy rászoruló gyermekeket támogassanak évről évre. A karácsonyhoz közeledve egy hatalmas gálaműsorban tetőzik ez a megmozdulás, aminek keretében vezető politikusok, sztárok, tudósok, sportolók és közszereplők gyűlnek össze, hogy saját forrásból és ismertségük révén segítsék a rászoruló gyermekeket,

és arra buzdítsanak másokat, hogy ők is ugyanezt tegyék.

Alapesetben minden felajánlást szívesen fogadnak, legyen szó a tehetős üzletemberek több százezres vagy esetenként milliós nagyságrendű adományáról, vagy egy hétköznapi család 20-30 eurójáról, amit meg tud épp spórolni. 2024-ben 23,6 millió euró (majd 10 milliárd forint) gyűlt össze, amit az arra leginkább rászoruló gyermekek kapnak meg. Ebben a kezdeményezésben vett részt most, mint már évtizedek óta Leslie Mandoki is, aki úgy véli, fontos visszaadni valamit a sok jóból, hogy a sikert meghálálhassa az ember.

Ebben a műsorban kisfilmek láthatók, konkrét történetek, akár egy olyan beteg gyermeké, aki a rák egy annyira ritka válfajával küzd, amire nem fejlesztettek még gyógyszert és kezelési metodikát sem, hiszen annyira keveseknél diagnosztizálják. Az ebben való segédkezést is vállalja ez az alapítvány, ha pedig van rá lehetőség, akkor a műsor vendégei, és a felépülésben lévő, vagy a már meg is gyógyult gyermekek is, hogy történeteikből mindannyian tanulhassunk. Sok éve próbálom a magyar televíziós csatornák vezetőit meggyőzni arról, hogy egy ilyen műsort itthon is képernyőre kellene vinni, ahol a társadalmi élet színe java jó példával járna elöl, felajánlásaival önmaga is hálát mondva saját sikereiért, megosztva azokat a rászorulókkal

– részletezi Leslie Mandoki.

Úgy véli, az est sikerének az az egyik legfontosabb alkotóeleme, hogy az emberek közelebb kerülhetnek egy-egy történethez, jobban megtudhatják, valójában kiknek is segítenek. Ezeket a gyermekeket a különböző nagy segélyszervezetek szakemberei ajánlják, akár a Vöröskereszt vagy a Máltai Szeretetszolgálat, mivel látják, hogy kik azok, akiknek a leginkább szükségük van a segítségre.

Jó hagyomány

A zenész sokfelé járt már a világban és úgy véli, az adományozás értékes kulturális kérdés, hiszen az USA-ban, ahol sok esetben nincs nagyobb mértékű állami támogatás, a jótékonysági gálák, és egyéb ilyen jellegű események adnak lehetőséget emberek és ügyek támogatására. Bár ezeknek ott nagy hagyománya van, elmondása alapján Németországban korábban nem volt ennyire jellemző a jótékonysági akciók kultúrája, de sok évvel ezelőtt Axel Springer ezzel a kezdeményezéssel, ezzel az összefogással a legnépszerűbb jótékonysági műsorát alkotta meg,

egyfajta úttörő kezdeményezés lett, ahol valóban a társadalom színe java gyűlik össze, hogy segítsen. Így immár meghonosodott Németországban is az adományozási kultúra.

Leslie Mandoki szerint remek lenne, ha a világon több helyen is adaptálnák ezt az Axel Springer által Európába elhozott gondolatiságot, hogy a megteremtett, elért jólétből másoknak is vissza lehet adni, és mert esetenként egy-egy apró gesztus is sokat jelenthet. Őszintén reméli, hogy egyszer Magyarországon is elindulhat egy ilyen kezdeményezés, amelyben mindenki, aki sikeres, együttesen küzd egy hasonlóan fontos célért.

Jó évet zártak

A zenész elmondta, hogy erős évet zártak a Mandoki Soulmatesel, új lemezük az A Memory Of Our Future remek fogadtatásban részesült a közönség és a kritikusok által is az USA-ban és Európában egyaránt, telt házas koncertjeik vannak, és nemrég új klipjeik is jelentek meg The Wanderer és az I Am Because You Are című számokoz. Mindkét videónak van önéletrajzi, és ebből adódóan magyar vonatkozása is. A The Wanderer a fiatal fiúként való elszakadásról szól, de aztán az apa szemszögéből is elmeséli a történetet; az I Am Because You Are pedig a nagy, komoly találkozásokról, és így persze az életre szóló szerelmekről is szól.

Dalszövegeikben, különösen az aktuális, világszerte ünnepelt albumon sokszor fejtegetnek aktuálpolitikai és társadalmi témákat, és úgy véli, a zenészeknek fontos, hogy az áldozatok oldalára álljanak, és jobb hellyé tegyék a világot. Ezért, ha van rá lehetőség, segítenek, ahol tudnak, legyen szó a gyermekek segítéséről, egy lemezbolt – mint utolsó szent helyek egyikének – támogatásáról, vagy hajléktalanok étkeztetéséről.

Büszke apa

Lesile Mandoki elmeséli, hogy a korábbi években, híres színésznő lányával, Lárával közösen mentek a BILD Herz für Kinder gálára, de idén ez nem jöhetett össze, mert Lára épp forgatáson dolgozott. A Mandoki Soulmates augusztusi koncertjén Julia lánya is fellépett, aki bár nem a formáció állandó tagja, hiszen sokszor saját zenéjével van úton, de az aktuális album stúdió- és kreatív munkájában is részt vett, és több ízben színpadra állt már édesapjával.

Egy édesapának ez nagy dolog. A munkám része az is, hogy fiatalokat fedezzek fel, de mit csinálsz akkor, amikor rájössz, hogy az egyik legtehetségesebb fiatal zenész, akit ismersz, épp a lányod? Kihívás. Hagyni kell, hogy maga ítélje meg, milyen irányba szeretne haladni, ugyanakkor támogatni kell minden szempontból. Ez természetesen így van mindkét csodálatosan tehetséges lányommal, és egyedülállóan tehetséges fiammal is. Mindig is úgy akartam, hogy mély gyökereket és erős szárnyakat adjak a gyermekeimnek. Remélem, ez sikerült, és természetesen büszke vagyok arra, hogy ha ugyan nem is Magyarországon születtek, olyan jól beszélnek magyarul, mint ha Budapesten nőttek volna fel.

– fogalmaz Leslie Mandoki.

A Mandoki Soulmates politikai témájú videói a Devil's Encyclopedia – Mandoki béke dala –, a Blood In The Water, a We Stay Loud, a Big Quitt vagy a A Memory Of Our Future, de legutóbb megjelent videóklipjei az I Am Because You Are és a The Wanderer a társadalomkritikus témák helyett inkább kicsit az önéletrajzi múltba révednek, felidézik az egykori időket, a korai szerelmeket, szülő-gyermek kapcsolatot mindkét látószögből, a fiatalok belső vívódását. Leslie Mandoki szerint ez a témakör is épp oly fontos saját zenéjükben, mint a társadalmi és politikai dalok.

„Az édesapám a halálos ágyán azt mondta, »ne álmodd az életedet, hanem éld az álmaidat«. Ez az üzenet az egész életemre meghatározó hatással volt”

– fogalmaz a zenész.

Ezek a dalok részben ezt az üzenetet örökítik tovább. Közben a jövőt sem tévesztik szem elől, a Mandoki Soulmates halad előre. Leslie Mandoki elmondása alapján jövőre egy deluxe digitális változat érkezik legújabb nagylemezükből, azon a stúdió- és koncertfelvételek együtt kapnak helyet.

Karácsonyra különleges fehér bakelit kiadással jelentkeztek nagy sikerű, május 10-én megjelent albumukhoz, ami világszerte – és Magyarországon is – még mindig a sikerlistákon szerepel.

A banda azonban továbbra sem áll meg. Épp egy meglepetés koncertre készülnek Münchenben, ahol egy lemezboltban fognak fellépni, támogatva a még létező lemezkultúrát, annak fennmaradását. A koncert akusztikus fellépés lesz, de Leslie Mandoki szerint a Soulmates-élmény – hiába nem a megszokott grandiózus formában áll színpadra – intim környezetben is képes átadni az üzeneteket, gondolatokat.

Ez a cikk a Mandoki Soulmates és az Index együttműködésében jött létre.

(Borítókép: Mandoki Soulmates. Fotó: Mandoki Soulmates)