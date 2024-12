A Költészeti Aranymedált 1933-ban V. György király alapította azzal a céllal, hogy a brit irodalom kiemelkedő alakjait ismerhesse el vele. Az első átadásra 1934-ben került sor, azóta több mint ötven alkalommal kapta meg valaki a kitüntetést. 2009 óta minden évben, kivétel nélkül átadták a díjat, aminek 2024-es elismertje George Szirtes.

A magyar születésű költőről az MSN úgy fogalmaz, hogy a döntéshozók mélyenszántó munkássága, keletet és nyugatot egyaránt egyedi perspektíván át bemutató költészete miatt döntöttek mellette. Szirtes a brit irodalmi élet egyik meghatározó alakja, akinek eddig 13 verseskötete jelent meg,

Tizenöt évesen feladta az angol irodalommal való foglalkozást, mert a szülei „komolyabb” pályát szántak neki. Fizikát, kémiát és zoológiát tanult, de 17 évesen ráeszmélt, hogy valójában az irodalom érdekli. Bár angol szakra már nem tudott menni, végül a művészeti pályát választotta és rajzot tanult, majd édesanyja elvesztése után úgy érezte, muszáj szavakba öntenie, amit érez.

Anyu 1975-ben, ötvenegy évesen öngyilkos lett. Akartam valamit írni, valamit mondani róla. Hat hónapon keresztül írtam egy verset, At the dressing table mirror (Az öltözőasztal tükrénél) lett a címe. Az első kötetem első verse ez, egy nagy folyóirat is elfogadta, ez volt az első igazi költői sikerem. Nagyon tárgyilagos volt. Egy emlékképet bontottam ki benne: anyu ott ül a tükör előtt, én pedig öt-hatévesen az ágyon vagyok. A kis kézitáskája mellettem hever, megfogom, kinyitom, megnézem, hogy mi van benne. Ő azt mondja, ne csináljam. De nem fordul hátra, hanem a tükörben néz rám, és a két szempár a tükörben találkozik. Ez hasonlít arra az élményre, amikor este utazom a buszon, valaki szemben ül velem, és a tükörben nézünk egymás szemébe