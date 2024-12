Se étel, se fűtés, így próbálnak túlélni a gyerekek a háborús övezetekben

A gyermekvédelmi szervezet és a híres művészek összefogásának célja, hogy együtt hívják fel a figyelmet arra a 450 millió, konfliktusövezetekben élő gyermekre, akik a legnagyobb kiszolgáltatottságban próbálják túlélni a téli hónapokat. A jelenleg zajló 110 fegyveres konfliktusban otthonok semmisültek meg, családok szakadtak szét, rengeteg gyermek álmai foszlottak szerte. Többségük az életben maradásért küzd, ami a hideg téli napokon még nehezebbé válik.

Számomra a gyerekek jólléte a legfontosabb cél. Ahogy a saját gyerekeimért is igyekszem mindent megtenni, úgy fontos számomra, hogy támogassam azokat a gyerekeket is, akik szegénységben, nélkülözésben, háborús körülmények között élnek. Nem alhat a szív, különösen az ünnepek közeledtével. Rettentően hálás vagyok Jordán Adélnak és Lábas Vikinek, hogy első szóra jöttek, hogy mi is adhassunk egy olyan ajándékot, ami akár életeket is menthet. És köszönöm mindannyiunk nevében az UNICEF fáradhatatlan munkáját, amit a világ legveszélyesebb térségeiben végez a gyerekekért. Radnóti 1942-ben írt verse élesen felhívja a figyelmet, hogy ébernek kell maradnunk. Úgy éreztük Födő Sándor zeneszerzővel, hogy ez a vers gyönyörűen elmondja milyen az, amikor nem tudhatjuk milyen lesz vagy egyáltalán lesz-e holnap”