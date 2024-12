Alexandra-ügy: eltűnt 3,5 milliárd forint, a rendőrség szerint nincs semmi látnivaló

Nyolcévnyi munka és eltűnt milliárdok – a rendőrség lezárta a nyomozást, így még a vádemelési szakaszig sem jutott el az Alexandra-ügy, amelyben az ügyben érintett kiadók szerint Matyi Dezső és cége 3,5 milliárd forinttal károsította meg a magyar könyvkiadókat. Mindezt a magyar igazságszolgáltatás súlyos kudarcának titulálta Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, aki lapunknak azt is elárulta, hogy a döntés amiatt különösen fájó, mert az egyértelmű bizonyítékok ellenére is simán elsétálhat a tettes.

„Mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.” A rendőrség ezzel indokolta határozatát, amellyel az úgynevezett Alexandra-ügyben megszüntette a nyomozást. Azaz a nyolc éve húzódó ügy még a vádemelési szakaszig sem jutott el.

A döntés hatalmas felháborodást keltett az érintett könyvkiadók körében, akik közül lapunknak a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke (MKÉSZ), a G-ADAM Kiadó és a Sportkönyvek vezetője, Galambos Ádám elárulta:

Felháborító döntés született, és egyértelmű, hogy valakivel nagyon jóban kell lennie ahhoz Matyi Dezsőéknek, hogy egy ekkora bűncselekményt ilyen könnyen megússzanak.

A magyar igazságszolgáltatást bírálják

Lapunk csütörtök reggel, a határozat megjelenését követően kereste meg az MKÉSZ elnökét, aki a hívásunk idején is nehezen tudta összeszedni gondolatait, annyira felháborította a rendőrség döntése.

Felháborító. Persze lassan már semmin nem lepődök meg ebben az országban, de ezt nem gondoltam volna. Olyan régóta tart már ez az ügy, hogy szinte nem is emlékszem rá, mikor kezdődött, ennyi idő alatt pedig csak addig jutott el a magyar igazságszolgáltatás, a rendőrség, hogy 3 és fél milliárd forint ellopása nem bűncselekmény

– magyarázta lapunknak Galambos.

A könyvkiadó szerint ez amiatt igazán aggasztó, mert egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy eltűnt a pénz, ezt pedig senki nem is tagadja. Ennek ellenére mégis „sikerült azt kihozniuk, hogy Matyi Dezső, akié a Pécsi Direkt Kft. volt, az Alexandra-ház, ő teljes egészében átadta valakinek a cégének a felügyeletét. Ő volt Stotz Gyula. Igen ám, de mivel Matyi átadott mindent, ezért a rendőrség szerint nem felelősségre vonható, Stotz pedig szintén nem, mivel vélhetően ők ténylegesen nem is követtek el bűncselekményt. Tehát adott egy ügy, ahol egy ember a saját cégéből kiszervezi vagy átadja valakinek a kiadóknak járó pénzeket, majd mossa kezeit, és meg is ússza.”

Ugyan arra nincsen bizonyíték, hogy valaki közbenjárásával úszta volna meg az ügyet Matyi Dezső, Galambos szerint nem létezik, hogy ekkora mértékű ügyet úgy meg lehet úszni, hogy nem szólt le valaki fentről az érdekében.

Biztos vagyok benne, hogy itt valami csúfság megint csak történt, valaki valakinek a haverja. Elismerik, hogy eltűnt a pénz, de hát nem tudnak vele mit kezdeni. Harry Potter biztosan elvarázsolta. Az egész olyan magyarosan bűzlik, és határozottan ki merem jelenteni, hogy a magyar igazságszolgáltatás ebben az ügyben bűntárs

– bírálta a hatóságot az elnök.

Elkeseredtek, de nem adják fel

Annak ellenére, hogy rendőrségi határozat született, Galambosék nem szeretnék feladni a harcot az igazukért, ám egyelőre tanácstalanok, hogy mit tehetnének még annak érdekében, hogy normálisan kivizsgálják a magyar könyvkiadókat jócskán megkárosító ügyet.

„Nálunk, a kiadónál nagyjából olyan 3-3,5 millió forint kár keletkezett emiatt, ami egy ekkora vállalkozásnál jelentősnek számít, főleg úgy, hogy abban az időben több kiadónak már alapból is hitelt kellett felvennie a fennmaradáshoz. Ezért is nem hagy nyugodni az ügy, és fel is hívtam a rendőrséget a határozat megjelenése után, de nem értem el senkit, azt is nehéz kideríteni, hogy pontosan kihez tartozik ez az ügy. Emellett felmerül a kérdés, hogy mégis mit nyomoztak 8 éven keresztül, aminek csupán ennyi lett az eredménye. Egy normális, demokratikus országban egy-két év alatt a bíróságra jut el egy ilyen ügy, nekünk meg a napi kemény munkánk mellett kell jogorvoslati lehetőségek után kutatnunk.”

Már fordultunk ügyvédhez, mindenhova, de az, hogy ez a bíróságig se jut el, az egy arculcsapása a könyvkiadóknak. Ennek ellenére nem adjuk fel, de fájó, hogy megint hülyének nézik a magyar kiadókat

– zárta a beszélgetést Galambos.

Az Alexandra-ügy

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb port kavaró botránya volt a 2016-ban kirobbant, Alexandra könyvkiadót érintő ügy, amelyben a károsult kiadók szerint 3-3,5 milliárd forinttal károsította meg őket összesen a Pécsi Direkt Kft. akkori feje, Matyi Dezső.

Csődbűncselekmény miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága 2015 áprilisa óta folytatott nyomozást az Alexandra-hálózatot felépítő cég, a – 2015 márciusa óta felszámolás alatt lévő – Pécsi Direkt Kft. és több kapcsolt vállalkozása, így a 2014-től a nagykereskedelmi tevékenységet továbbvivő Könyvbazár Kft. és a kiskereskedő Rainbow Üzletlánc Kft. érintettségével. A Pécsi Direkttel szemben mintegy száz hitelező kilencmilliárd forintos követelését vette nyilvántartásba a cég kijelölt felszámolója, a Kvantál Kft.

A felszámoló korábbi megállapítása szerint az Alexandra vagyonát átjátszották új cégekbe (a Könyvbazárba, a Könyvbazár-tulajdonos Matias-Borászat Kft.-be, a Rainbow-ba és a Rainbow-résztulajdonos Wolf-CRS Kft.-be).

„Törvénytelen módon kimenekítették a vagyont a csődközelbe jutott könyvesbolti és könyvkereskedelmi hálózatból, úgy, hogy a beragadt hitelezők kielégítésére semmilyen érdemi eszköz nem maradt” – írta az ügyről akkoriban az Economx.

Az Alexandra boltokat 2014-től könyvekkel ellátó Könyvbazár és a boltokat üzemeltető – 2016 szeptemberében 50 százalékban új tulajdonoshoz került – Rainbow között 2016 végén, 2017 elején elszámolási vita alakult ki; ehhez kapcsolódóan indulhatott nyomozás 2017 februárjában sikkasztás bűntettének gyanúja miatt. A Fővárosi Főügyészség cégnevek említése nélkül akkor azt közölte, hogy az ügy bizományosi szerződés alapján átvett áruval, könyvkészletekkel kapcsolatos. 2017 folyamán több károsult kiadó is feljelentést tett a Könyvbazár ellen.

A többmilliárdos tartozással bedőlt Alexandra könyvkereskedelmi hálózattal kapcsolatban az elmúlt években így adóhivatali, ügyészségi és rendőrségi nyomozások is indultak, ám az évek csak teltek, vádemelésig mégsem jutottak el az ügyek. Mindössze egy ügyben került sor gyanúsítotti kihallgatásra, most pedig, több mint 8 évvel az ügy kirobbanása után megérkezett a határozat is, miszerint a rendőrség – mivel „a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése” – az ügyben az eljárást megszünteti.

Megkerestük az Alexandra Kiadót is, hogyan fogadta az eljárást megszüntető határozat hírét, amint válasz érkezik, a cikket frissítjük.

(Borítókép: Az Alexandra könyvesháza Budapesten, a Nyugati téren 2017. január 19-én. Fotó: Marjai János / MTI)