Új kiadásban jelent meg a Hobo Blues Band legendás Vadászat című albuma, amit a februári, Vadászat 40 című Papp László Budapest Sportarénában rögzítettek. A koncerten nem csupán a lemez eredeti dalai hangzottak el, hanem azok a szerzemények is, amiket annak idején betiltottak, így valóban a Földes László által elképzelt zenei kompozíció hallható.

Hobo jövő év februárjában ünnepli 80. születésnapját. A jubileumi évadban többek között bábszínházi bemutatóra készül, filmet forgat, hamarosan pedig újabb Aréna-koncerttel jelentkezik. A zenész most limitált kiadásban jelentette meg Vadászat című lemezének alternatív verzióját, ami az idén februárban a Papp László Budapest Sportarénában rendezett Vadászat 40 koncerten rögzített változat.

Az album jubileumára rendezett esten nemcsak az eredetileg lemezen szereplő dalok hangzottak el, hanem a zenekar annak idején betiltott számait is eljátszották. Így a kiadványon a Hobo számára is a teljes verzió hallható és látható.

A Stonestól a Kexig

2024 februárjában a Papp László Arénában elhangozhattak az annak idején betiltott dalok, mint a Zöld sárga a Kextől, Faludy György verse a Ballada a senki fiáról, a Szimpátia az ördöggel a Rolling Stonestól, plusz Viszockij Farkashajszája – utóbbival lett Hobo számára is teljes a mostani változat.

Döbbenetes volt látni a 14 400 embert, és megrázó volt, ahogy a ráadásban együtt énekeltük a Viharban születtem versszakait. Mivel soha nem volt nosztalgiám, máig nem értem, hogy ez a mű – amit néhai társam, Póka Egon konyhájában raktunk össze – hogyan élhette túl az eltelt négy évtizedet, és hogy még ma is ennyi ember számára fontos

– fogalmazott hozzánk eljuttatott közleményében a művész.

Hozzátette: „Értem én, hogy a vadászat mint cselekvési forma ma is aktuális, és amíg él ember a földön, az is marad. Ám ez a tény elszomorít, mert azt bizonyítja, hogy a világ nem lett jobb. Ezt azonban kicsit felülírja az az élmény, hogy negyven év elteltével is ennyi ember érezte, gondolta velem együtt ugyanazt. Köszönöm Önöknek és boldog ünnepeket kívánok!”