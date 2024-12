„A zenei és kulturális különbözőségeink, közös gyökereink ünneplése ez a kiállítás” – idézi a szerkesztőségünknek eljuttatott közlemény Batta Andrást, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatóját, aki hozzátette: „A LISTEN. a Zene Háza harmadik időszaki kiállítása, és örülünk, mert úgy látjuk, hogy a korábbi tárlatainkhoz – a közönségkedvenc Nekünk írták a dalt!, és a rekord látogatottságot elért Dívák és Ikonokhoz – hasonlóan, ismét egy élményekkel, izgalmakkal és új ismeretekkel teli kiállítás születik.”

A LISTEN. alapanyagát Garry Bassin amerikai filmrendező és Jamagucsi Tomoko japán színész-producer-író zenés dokumentumfilmjei adják. A páros 10 éven keresztül több mint harminc országban, mintegy száz előadóval forgatott filmeket, amelyek egyedi látásmódon keresztül mutatják be a Földet, és annak zenei kultúráját. Ritkán tapasztalható, intim közelségben hallható, tradicionális muzsikálás és zenei hagyományok mutatják meg, hogy

A LISTEN. mindannyiunk számára ismert helyzeteket, pillanatokat elevenít meg, miközben megélhetjük azt is, hogy az ezekhez az életképekhez, ünnepekhez kapcsolódó zenék eszközeikben és hangzásukban mennyire sokféle módon jelennek meg a világ különböző pontjain. A kiállítás emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az egymásra figyelés és a kommunikáció kulcskérdés az emberiség fejlődése szempontjából, továbbá a zene, mint egyfajta kommunikációs eszköz, az életünk minden aspektusában jelen van.

A kiállítást a film alkotóival közösen tervezzük, amely nem csak témájában izgalmas, hanem a megvalósításában is egyedi lesz. A világban nincs sok példa arra, hogyan formálható egy film vagy filmsorozat érdekes tárlattá, így azt is mondhatjuk, hogy a LISTEN. egy izgalmas kísérlet a film kiállítássá alakítására. A vetített képek mellet nagy hangsúlyt kapnak a többérzékszervi élményt támogató audiovizuális, tárgyi és térszervezési eszközök, installációk is. Ez nem egy tudományos kiállítás, hanem egy látványos zenei utazás Földünk sokszínű zenei tradícióiban