Süsü, a sárkányt keresi a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesének jelentése alapján a XII. kerületi kapitányság lopás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást – adta hírül az MTI. A Süsü-szobrot még december ötödike előtt távolították el a síremlékről. A szintén bronzból készült Pom Pom szobornak szerencsére nem esett bántódása.

Tartottak tőle

Ahogy korábban megírtuk, a két bronzalkotást még 2022-ben adták át. A szobrokat készítő Pintér Attilát lesújtotta a hír.

Bekövetkezett, amitől tartottam

– nyilatkozta akkor a szobrászművész.

Hangsúlyozta, hogy a szobrot három ponton is rögzítették, valamint kőragasztóval is hozzáerősítették a sírhoz, így az elkövetőknek „keményen kellett dolgozniuk”, hogy eltávolítsák. A síremléken vésés nyomait fedezték fel, így Pintér Attila azt sem tartja kizártnak, hogy megsérülhetett a bronzszobor.

Az alkotás eltűnéséről Porga József, Csukás István egyik örököse tájékoztatta az MTI-t még december ötödikén, közlése szerint pedig feljelentést is tettek a XII. kerületi rendőrkapitányságon, aminek kapcsán most el is indult a nyomozás.