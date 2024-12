Végigszántotta az internetet, hogy 2024. december 14-én, éjjel elektromos tűz ütött ki a budapesti Nyitott Műhelyben. A tüzet sikerült eloltani, de a helyzet sokáig eléggé katasztrofálisnak tűnt. Az írók és az irodalmat kedvelő társadalom azzal próbál segíteni, hogy a közösségi médiában adománygyűjtésbe kezdtek.

Lassan megtelik az üvegbúra

Néhány nappal az eset után megkerestük Finta Lászlót, a Nyitott Műhely vezetőjét, aki az Indexnek elmondta, hogy a károk felmérése jelenleg is zajlik.

Egyelőre azt kell kideríteni, hogy az elektromos hálózat mennyire sérült. Mindenesetre értékes képek égtek el, és minden csupa pernye és korom. A helyiség teljes kitakarítása legalább egy negyedéves munka lesz.

Petőcz András író is támogatja az adománygyűjtést, nemcsak saját, de különböző irodalom tematikájú csoportokban is arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy segítsenek. Juhász Anna irodalmár szintén összefogásra buzdít a közösségi médiában. Finta elmondta, hogy a munkát még meg kell szervezni, de mások mellett a Kétfarkú Kutya Párt már mintegy 15 fővel segített a takarításban.

Hogy eddig pontosan mekkora összeget utaltak át a banki folyószámlámra, azt még nem tudom, mert nem volt időm megnézni. Ám a helyiségben kihelyezett adománygyűjtő üvegbúrában eddig legalább 200 ezer forint gyűlt össze

– mondta Finta László, aki a biztosítás ügyében jelenleg is a hely tulajdonosával és a könyvelővel egyeztet.

Katasztrófaturizmus félhomályban

Az ügyben megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot, és megkérdeztük, hogy van-e lehetőségük vagy szándékuk arra, hogy megmentsék, támogassák a Nyitott Műhelyt. A Főpolgármesteri Hivatal Sajtókapcsolati Csoportjától az alábbi választ kaptuk:

Mint írták a sajnálatos tűzesetről szóló cikkükben, a Fővárosi Önkormányzat Közalapítványa Pro Cultura Urbis díjjal tüntette ki a Nyitott Műhely Alapítványt, amely 2 millió forint díjazással jár. Bízunk benne, hogy a díjjal járó juttatás segíthet a budapesti kultúra gazdagításához jelentősen hozzájáruló helyszínt ért anyagi károk enyhítésében.

Ahogy Finta László hangján éreztük, de mondta is, hogy az elmúlt napok megviselték, rettentően fáradt, attól viszont elképesztően boldog, és meghatja, mennyi segítséget, támogatást és nem utolsósorban szeretetet kap az emberektől. „Van egy pici katasztrófaturizmus is, és akadnak, akik velem fotózkodnak, ahogy kormos arccal mellettük állok. De most az a lényeg, hogy a programok menjenek, még ha félhomályban is. De mindenki örül, hogy megmaradt a műhely.”