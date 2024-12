A 82 éves Sir Paul McCartney Londonban adott koncertet péntek este az O2 stadionban A Got Back turné utolsó állomásaként, amikor régi barátja, Ringo Starr megjelent a színpadon. A páros a Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band és a Helter Skelter című számot adta elő majd a színpadon megölelték egymást. Legutóbb is McCartney egyik turnéján, a 2019-es Freshen Up showján álltak együtt színpadra.

Két és fél órás szettje során Paul McCartney tisztelgett a Beatles néhai tagjai, John Lennon és George Harrison előtt a Sky News tudósítása szerint.

Sőt, Lennon megjelent a képernyőn az I've Got A Feeling című számmal, és McCartney is előadta az 1980-ban meggyilkolt Lennon tiszteletére írt Here Today című dalát.

George Harrison előtt is tisztelegtek, a gitáros fotóit a képernyőn mutatták be a Something című dal alatt, amelyet a néhai sztár írt. A dal közben pedig azt az ukulelét használta McCartney, amin néhai barátja is zenélt egykor.