Bodrogi Gyulát baleset érte, meg kell műteni

A színész a lépcsőn leesve szenvedett csonttörést, ami miatt operációra is szorul, és csak reménykedik abban, hogy mielőbb kiengedik a kórházból.

Bodrogi Gyula és felesége, Vass Angéla december 23-án épp vendégségben voltak Budapest XII. kerületében, ahonnan hazafele indulva a 90 éves színész a sötétben lépkedve véletlenül lezuhant a lépcsőn, és csonttörést szenvedett, így meg kell műteni. A Blikknek sikerült utolérnie Bodrogit, aki jelenleg is kórházban van, a SOTE baleseti sebészetén.

Információik szerint könnyen megeshet, hogy még a karácsonyt is az intézményben kell majd töltenie, ám a színész bízik abban, hogy a lehető leghamarabb hazaengedik őt. Ahogy azt a lapnak kifejtette, addig is akad majd látogatója bőven, mivel felesége mellett más családtagjai és a barátai is bemennek majd hozzá.

Azért mentem, hogy Angélára vigyázzak. Hát rá sikerült, de magamra nem!

– nyilatkozta, óva intve attól mindenkit, hogy a sötétben a lépcső közelében mászkáljon.

Bár egyelőre nem tudni, mi lesz a színész sorsa, az biztosnak tűnik, hogy a baleset miatt le kell mondani két szilveszteri fellépését. Emellett ma délután és este a Karinthy Színházban szerepelt volna egy darabban, amelyeket így nem tudott elvállalni.

Egy nagyobb próba is várt volna rá, amelyről szintén lemarad. Mint arról beszámolt, december 30-án a Nemzeti Színházban próbálta volna az Esthajnal című zenés játékot, de öröm az ürömben, hogy a baleset miatt a darabról nem fog lecsúszni.