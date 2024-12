Pharrell Williams amerikai zenész és divattervező a párizsi UNESCO központjában vette át a jószolgálati nagyköveti címét december 17-én. A Louis Vuitton férfidivíziójának művészeti vezetője a Notre-Dame újbóli megnyitóján adott koncertje után most új területen bizonyíthat: az UNESCO nagyköveteként a művészeti oktatást és vállalkozói szellemet támogatja – írja a Kultúra.hu az Euronews cikke alapján.

Williams a kinevezése alkalmával saját életútját is megidézte, hangsúlyozva, hogy szegénységben töltött gyermekkora inspirálja abban, hogy kiegyenlítse az esélyeket a marginalizált közösségek számára.

Az UNESCO jószolgálati nagyköveteként feladatai közé tartozik az őslakos kultúrák védelme, az oktatás és nők egészségügyi ellátásának előmozdítása, valamint a kulturális örökség megőrzése.

Az ENSZ ügynöksége szerint Pharrell Williams különösen fontos szerepet játszik majd az afrikai kreatív fiatalok mentorálásában, ahol az UNESCO aktívan támogatja a kulturális iparágak fejlődését. Williams ezzel olyan neves jószolgálati nagykövetek sorába lép, mint Herbie Hancock amerikai jazz-zenész vagy Naomi Kawase japán filmrendező.

Pharrell Williams kinevezése az Egyesült Államok UNESCO-ba való visszalépését is szimbolizálhatja, amelyre 2023-ban, Joe Biden elnöksége alatt került sor. Az USA korábban Donald Trump vezetésével lépett ki az ügynökségből, azzal vádolva azt, hogy Izrael-ellenes. Az UNESCO és az Egyesült Államok kapcsolata azóta helyreállt, és Williams személyében most egy olyan nagykövetet nyertek, aki nemcsak művészeti, hanem társadalmi szempontból is példakép lehet.