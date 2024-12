A Demokratikus Koalíció elnöke mindig is bulizós volt, most egy több évtizedet átölelő ünnepi válogatással örvendeztette meg karácsonyozó rajongóit.

Karácsony Gergely után Gyurcsány Ferenc is alkalmi DJ-nek állt, amikor közösségimédia-oldalán közzétette saját karácsonyi válogatásmixét. Ebből szemezgetünk most, hogy megtudjuk, a táncoláson kívül milyen zenék állnak közel a DK elnökéhez.

A 15 darabos playlist, ami itt meghallgatható, a texasi a cappella csapat, a Pentatonix dalával, a Mary, Did You Know-val indul, ezt követi a Wham elnyűhetetlen Last Christmas-e, és jön a meglepetés, Sia Snowmanje.

A főpolgármester listáján is előkelő helyen álló Lennon–Ono Happy Xmas is szerepel a playlisten, de Gyurcsányék a magyar dalokat sem vetik meg. Van itt Cserháti Zsuzsa, Halász Judit, Demjén Ferenc és egy Ajándék Bereczki Zoltán – Szinetár Dóra duójától.

A legnagyobb meglepetés talán a Run–D.M.C. oldschool karácsonyi nótája, a Christmas in Hollis, de tudjuk, hogy a DK elnöke szeret bulizni, úgyhogy még ezen sem lepődhetünk meg nagyon. Mi most a listán szereplő kedves kis Ariana Grande-dallal kívánunk mindenkinek boldog karácsonyt.