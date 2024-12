A Magyar Filmadatbázis évzáró adatai alapján az Agymanók 2. volt a magyarok kedvence 2024-ben. A második a listán Herendi Gábor romantikus vígjátéka, a Futni mentem, és dobogós a Vad robot című animáció, melyet a Vaiana 2 követ. Az ötödik helyen a Dűne folytatása végzett. A franchise-ok és folytatások dominanciája most is jellemző, és népszerűek a családi animációk is.