Nyolcévnyi munka és eltűnt milliárdok – a rendőrség lezárta a nyomozást, így még a vádemelési szakaszig sem jutott el az Alexandra-ügy, amelyben az érintett kiadók szerint Matyi Dezső és cége 3,5 milliárd forinttal károsította meg a magyar könyvkiadókat. Mindezt a magyar igazságszolgáltatás súlyos kudarcának titulálta Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, aki az Indexnek már korábban elmondta, hogy a döntés amiatt különösen fájó, mert az egyértelmű bizonyítékok ellenére is simán elsétálhat a tettes.

Az Index birtokába jutott az az üggyel összefüggő levél, amit Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének vezetője írt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Kijelentette:

A Transparency Internationalhez fognak fordulni az ügyben.

„Az ügy országos horderejű, több mint 3, 5 milliárd forintot tulajdonítottak el a magyar könyvkiadóktól, amelyet a rendőrség sem cáfol. Ettől függetlenül megszüntették az ügyben a nyomozást, mondván, nem történt bűncselekmény, amely éppen annyira nevetséges, mint szakszerűtlen, mivel éppen a rendőrségnek kellett volna előkészítenie a meglévő tanúvallomások alapján az ügyet a bírósági tárgyalásra” – fogalmaz Galambos Ádám, hozzátéve, hogy a rendőrségi határozat számos valótlanságot állít, és olyan feltételezéseket tartalmaz, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy nem megfelelő komolysággal és szakértelemmel kezelték az ügyet.

Az első számú tanú (nálunk első számú gyanúsított), Matyi Dezső nevetséges állítását, miszerint őt kívülről kényszerítették, hogy aláírjon bizonyos szerződéseket a saját cége nevében, ezért nem volt hatással a cég döntéseire, készpénznek vették. Pedig dokumentumokkal bizonyítottuk, hogy Matyi Dezső és exfelesége az utolsó pillanatokban is könyveket rendelt be a kiadóktól, 100 százalékosan a saját vállalkozásukként kezelték a Könyvbazár Kft.-t, azaz minden jel arra mutat, hogy szánt szándékkal tüntették el a kiadók pénzét, amit egyébként – mint bizományosi díj – nem lett volna törvényes joguk sem befektetni, sem elkölteni, sem másoknak továbbadni. Az pedig, hogy ők milyen más cégekkel kooperáltak, és hogyan lettek – állításuk szerint – becsapva, nem a kiadókra tartozik

– írta Galambos Ádám. Az érdekvédelmi szövetség elnöke a BRFK-nak írt levelében hangsúlyozza, hogy a kiadók a bizományosi díját nem volt joguk elkölteni, forgatni vagy bevonni más ügyletekbe. Szerinte számos szakmaiatlan állítást tartalmaz a határozatuk, amit nem fognak annyiban hagyni.

Az Alexandra-ügy

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb port kavaró botránya volt a 2016-ban kirobbant, Alexandra könyvkiadót érintő ügy, amelyben a károsult kiadók szerint 3-3,5 milliárd forinttal károsította meg őket összesen a Pécsi Direkt Kft. akkori feje, Matyi Dezső.

Csődbűncselekmény miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága 2015 áprilisa óta folytatott nyomozást az Alexandra-hálózatot felépítő cég, a – 2015 márciusa óta felszámolás alatt lévő – Pécsi Direkt Kft. és több kapcsolt vállalkozása, így a 2014-től a nagykereskedelmi tevékenységet továbbvivő Könyvbazár Kft. és a kiskereskedő Rainbow Üzletlánc Kft. érintettségével. A Pécsi Direkttel szemben mintegy száz hitelező kilencmilliárd forintos követelését vette nyilvántartásba a cég kijelölt felszámolója, a Kvantál Kft.

A felszámoló korábbi megállapítása szerint az Alexandra vagyonát átjátszották új cégekbe (a Könyvbazárba, a Könyvbazár-tulajdonos Matias-Borászat Kft.-be, a Rainbow-ba és a Rainbow-résztulajdonos Wolf-CRS Kft.-be).

„Törvénytelen módon kimenekítették a vagyont a csődközelbe jutott könyvesbolti és könyvkereskedelmi hálózatból, úgy, hogy a beragadt hitelezők kielégítésére semmilyen érdemi eszköz nem maradt” – írta az ügyről akkoriban az Economx.

Az Alexandra boltokat 2014-től könyvekkel ellátó Könyvbazár és a boltokat üzemeltető – 2016 szeptemberében 50 százalékban új tulajdonoshoz került – Rainbow között 2016 végén, 2017 elején elszámolási vita alakult ki; ehhez kapcsolódóan indulhatott nyomozás 2017 februárjában sikkasztás bűntettének gyanúja miatt. A Fővárosi Főügyészség cégnevek említése nélkül akkor azt közölte, hogy az ügy bizományosi szerződés alapján átvett áruval, könyvkészletekkel kapcsolatos. 2017 folyamán több károsult kiadó is feljelentést tett a Könyvbazár ellen.

A többmilliárdos tartozással bedőlt Alexandra könyvkereskedelmi hálózattal kapcsolatban az elmúlt években így adóhivatali, ügyészségi és rendőrségi nyomozások is indultak, ám az évek csak teltek, vádemelésig mégsem jutottak el az ügyek. Mindössze egy ügyben került sor gyanúsítotti kihallgatásra, most pedig, több mint 8 évvel az ügy kirobbanása után, megérkezett a határozat is, miszerint a rendőrség – mivel „a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése” – az ügyben az eljárást megszünteti.