A Futni mentem című filmre már 300 ezer ember váltott jegyet, ami 698 millió forintos bevételt jelent. A film készítői a Facbeookon közölték, hogy a töretlen lelkesedés miatt sejtették, hogy elérik majd ezt a mérföldkövet, de hogy erre még idén sor kerülhet, azt a legmerészebb álmaikban sem gondolták volna.

„Köszönjük szépen, hogy immár 300 ezren velünk futottatok!” – írták, hozzátéve, külön öröm számukra, hogy a 300 000. nézőjüket egy telt házas vetítésen lephette meg egy kis ajándékcsomaggal Berta Balázs, Herendi Gábor új filmjének egyik producere a Cinema City Westend moziban.

Herendi Gábor új filmje 2018 óta a második legjobb magyar filmes nyitóhétvégét produkálta, de abban az évben is egy Herendi-film, a Valami Amerika 3 emelkedett a kedvencek közé. A legújabb magyar romantikus vígjáték népszerűsége azóta is töretlen, ráadásul a Vegas.hu fogadóiroda szervezésének köszönhetően már fogadást is lehet arra kötni, hogy az alkotás nézőszáma meghaladja-e a 400 ezret 2025. január 1-ig, vagy sem.

Az eddigi 300 ezres nézőszám kimagasló eredménynek számít egy olyan film esetében, amelyet a Nemzeti Filmintézet nem támogatott.

Az állami támogatás nélkül készült film 709 értékelés alapján jelenleg 7,8 ponton áll az IMDB 10 pontos skáláján, ami kiemelkedően magas értékelésnek számít. A több mint 7 milliárd forint állami támogatással készült, Rákay Philip-féle Most vagy soha! jelenleg 2 ponton áll 17 ezer szavazat alapján.

Herendi Gábor legújabb sikerfilmjéről az Index is írt kritikát, amelyet ide kattintva olvashatnak el.