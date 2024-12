Egy miniszter távozott, a helyére új érkezett, a támogatások elosztása jelentős felháborodást váltott ki, Szente Vajk színházat kapott, Herendi Gábor nulla állami forrásból forgatott sikerfilmet. Idén annyi minden történt a magyar kulturális életben, hogy felsorolni is nehéz volna. Az Index kultúrarovatának munkatársai azért felidéznek néhány fontos pillanatot.

Idén kiderült, hogy mindvégig igaza volt az Index kulturális rovatának, hiszen az év végén bejelentették, hogy Cseke Péter és Szente Vajk színházat kap. Nem is akárhol (Erkel Színház), nem is akármilyen állami támogatással (csak 2025-ben 3,5 milliárd forint).

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon – az opera és az operett mellett – a musical műfaja is teátrumot kap. Az Index kulturális rovatának podcastműsorából kiderül, hogy ez vajon jót tesz-e a hazai színházi életnek, szükség van-e ennyi zenés műfajra, vagy az is lehet, hogy leáldozóban van a mélydrámák kora...

Közbeszéd Menczer Tamás-módra?

Idén azonban más is kiderült: Herendi Gábor filmje állami támogatás nélkül is rommá verte a hazai mezőnyt. A rendező filmes terveit az NFI sorra elutasítja, így magánforrásból forgatott egy cseh remake-et, A futni mentem látogatottsága messze megelőzi a forintmilliárdokból készült Most vagy soha! gigaprodukciót – viszont ez utóbbiból lehet majd musical az Erkel Színházban, hiszen aki a filmet látta, az tudja, hogy Petőfiék abban úgy, de úgy dalra fakadnak, hogy már a vászonról érezni lehet egy formálódó musical hangulatát.

Az arútluK podcastban szó esik arról is, hogy vajon mennyire lesz vagy lehet követendő példa, vagy éppen elvetendő az a stílus, ahogyan Menczer Tamás lekicsizte a Tisza Párt első emberét, Magyar Pétert. Merthogy a közbeszéd a kultúra része, sőt az egyik legfontosabb eleme, mégis úgy tűnik, mintha iszonyatos mélységbe zuhant volna. Számos mém, paródia készült róla:

A beszélgetésből az is kiderül, hogy

hasznos-e, ha jelenlegi kultúráért felelős miniszter amúgy gyógyszerész,

támogatás hiányában színházak, folyóiratok szűnhetnek meg,

ha Menczer Tamás lekicsikézi Magyar Pétert, az hogyan hat a közbeszédre?

(Borítókép: Menczer Tamás, Hankó Balázs és Herendi Gábor. Fotó: Karip Tímea, Tövissi Bence, Papajcsik Péter / Index)