Maggie Smith halálával egy korszak véget ért, de a Downton Abbey nem felejt

Ahogyan arról beszámoltunk, életének 89. évében elhunyt Nagy-Britannia egyik legismertebb és legnépszerűbb színésznője, a kétszeres Oscar-díjas Maggie Smith. A Harry Potter-filmek McGalagony professzora több mint hét évtizedes karriert futott be a filmvásznon és a színpadon.

Maggie Smith az ikonikus özvegy grófnőt alakította a 2010-től 2015-ig tartó, Downton Abbey című tévéműsorban, és mindkét filmben játszott. Karaktere a második film, a 2022-es Downton Abbey: A New Era végén meghalt.

A film producere, Gareth Neame azonban most a TVLine-nak azt mondta, hogy a soron következő harmadik filmben Maggie Smith emléke előtt fognak tisztelegni.

Az a tény, hogy maga Dame Maggie azóta elhunyt, úgy vélem, még inkább megindította a történetet, így az özvegy elvesztése most sokkal jelentősebbnek tűnik. A színészek ugyanis a gyászoló család karaktereit is alakítják. És ők most valóban gyászolnak, így a produkció most sokkal valódibb és hitelesebb.