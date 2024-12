Az egykori Snoop Doggy Dog nem csak nagy mókamester, de komoly üzletember is, aki megvette a Row Records lemezkiadót, olvashatjuk a Vibe-on. Egykori kollégája és jó cimborája Dr. Dre erre sommásan úgy reagált: „Mi a fenéért vesz egy zacskó problémát, amikor sikeres életet él, és nem kellene ilyenekkel bajlódnia?”

Korábbi kiadójuk, a most megvásárolt Row Records viharos múltra tekint vissza, talán ezért is ellenezte a vételt Dr. Dre. De Snoop nem hallgatott rá, mert meggyőződése volt, hogy ez a lépés meghatározó fejezet lesz karrierjében.

Ő az örökségét látta a kiadóban, és olyan, hozzá kapcsolódó dolgokat, amiket még nem fejezett be. Mint mondta, meg akarta védeni az örökségét azzal, hogy:

Gyönyörű zenét adunk a Death Row-nál, boldog pillanatokat, életet a halál (Death) helyett.

Snoop most azt mondja, hogy Dr. Dre az ellenérzései mellett is segített neki a Kiadó újjáélesztésében.

Anno Snoop Dogg és Dr. Dre is a Death Row Recordsnál kiadott előadók között szerepelt, akkor, a '90-es évek elején a bebörtönzött rapmogul, Suge Knight vezette a Kiadót. Mindkét előadó még a '90-es években távozott a Death Row-tól, Dr. Dre az Aftermath Entertainment alapítója lett, Snoop pedig szerződést írt alá a No Limit Records-szal, az Interscope Records-szal és más független kiadókkal is.

A közelmúltban Snoop és Dre újra összeállt Snoop legújabb albumán, a Missionary-n, amely 1993-as szólódebütálása, a Doggystyle folytatása. A teljes egészében Dr. Dre közreműködésével készült album december 13-án a Death Rownál jelent meg, a vendégszereplők között pedig ott találjuk Eminemet, 50 Centet, Stinget, Method Mant, Jelly Rollt, BJ the Chicago Kidet, Jhené Aikot, Alust, KAANt és másokat is.