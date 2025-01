A gyógyfürdő, ahol valóra válnak a rémálmok és szabadon leng a himbilimbi

Az Egri Termál- és Strandfürdőben minden rémálma valóra válik a gyanútlan fürdőzőnek. Kosz, penész, hideg gyógyvíz, a szabadon lengő himbilimbikről már nem is beszélve. Az intézmény tökéletes példa arra, hogy hogyan ne üzemeltessünk gyógyfürdőt. A most következő riportot csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Döbbenetes kihívás szavakba önteni az Egri Termál- és Strandfürdőben tapasztaltakat. Rövid ideig hittem, hogy a lepusztult, különleges borzalmakat tartogató Dandár és a poklok poklát idéző Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő után már nem érhet meglepetés. De az egri intézményben a gyógyfürdők szerelmeseinek legrosszabb rémálmai válnak valóra. Nem viccelünk. A hajdúszoboszlói fürdőről szóló írásom megjelenése után számtalan éles kritika érkezett, amelyek zanzásítva arról szóltak, hogy bizonyos ismeretek hiányából fakadóan téves megállapításokat tettem az intézmény állapotáról.

Innen is üzenem, hogy a koszt elég könnyedén meg tudom különböztetni a lebegő ásványi anyagoktól, nem kell hozzá gyógyvízből doktorálni, egy alapos takarítás pedig néha többet ér, mint az önbecsapó marketing. Tanulva a történtekből, készítettem pár olyan képet Egerben, amelyek láttán bárki számára nyilvánvalóvá válhat, hogy milyen állapotok uralkodnak a fürdőben, ugyanakkor senkinek sem sérti a személyiségi jogait. Éppen ezért bizonyos tényeket, hiteles megállapításokat nem lehetett ebben a formában is dokumentálni. Talán jobb is így.

Horror és himbilimbi

Kívülről remek intézménynek tűnik az Egri Termál- és Strandfürdő, egészen a kasszánál történő fizetésig nem is történik semmi horrorfilmbe illő. A gyógyulni és pihenni vágyó fürdőző kifizeti a 4200 forintba (10 euró!) kerülő napijegyet, és először csak arra gondol, hogy milyen olcsón megúszta. Egy ezrest még le kell szurkolni (letétbe helyezni) a szekrény kulcsáért, de a látogatás végén vissza is kapjuk. A nagy kérdés inkább az, hogy mihez kezd, akinél nincs készpénz.

A pszichedelikus, horrorfilmeket megszégyenítő utazás a totál lerobbant öltözőben vette kezdetét. A világraszóló botrányokat kerülendő, a hölgyek irgalmatlan szerencséjére, nem koedukált, hanem szeparált öltözők vannak. A férfi vendégek számára két, funkcióját betölteni képes öltözőkabint biztosítanak. Lehetne többet is, de azoknak az ajtaja megmagyarázhatatlan módon eltűnt a süllyesztőben – vagy a Bermuda-háromszögben. Slusszpoén, hogy valójában nincs is szükség az öltözőkabinokra, mert a végtelenül szemérmes vendégeken (meglehetősen kevés van belőlük Egerben) kívül senki sem használja őket.

Az intézmény a szemérmetlen meztelenkedés, a szabadon lengő himbilimbik dicső otthona.

Na meg a kosz, a rozsda, a penészes falak és az ismeretlen eredetű bűz őshazája. Egyébként pont a szemérmetlen meztelenkedéssel lenne a legkevesebb gond, ha egy nudistastrandon, nem pedig egy széles tömegekre építő gyógyfürdőben történne.

Örök mániámmal, az apró és tárolásra teljesen alkalmatlan szekrényekkel nem is foglalkoznék most különösebben. De annyit azért megjegyeznék, hogy – némi túlzással persze – utoljára 1961-ben takaríthatták őket, és inkább szovjet kaszárnyába, mint gyógyfürdőbe illenek.

A szekrény kulcsait – mint szent ereklyét – ünnepélyes keretek között, ketten adják át a vendégeknek. Nehezen érthető, hogy miért kell ehhez az egyszerű, nem túl megerőltető feladathoz rögtön két ember, mert ha legalább egyikük felszabadulna a Grál őrzésének tiszteletre méltó feladata alól, akkor még a szekrények, (ne adj’ isten!) az öltöző takarítására is maradna némi felesleges energia.

Röviden és tömören: rettenetes higiéniai állapotok uralkodnak a fürdőben.

Nem beszélhetünk gyógyfürdőről, csak egy bűntény helyszínéről, merényletről, amit a magyar fürdőkultúra ellen követtek el. Sikerrel.

Medencébe még be se tettem a lábam, de már azon gondolkodtam, hogy veszélyességi pótlékért folyamodok az Index lapvezetéséhez, mert itt előbb kapok el valami egzotikus fertőzést, mint ha a csádi misszióról tudósítanék. „Az Egri Termálfürdő 1932-ben nyitotta meg kapuit. Magyarország egyik legszebb, legismertebb fürdőhelye” – írják az intézmény hivatalos weboldalán. 1932-ben elképzelhető, hogy így lehetett, de ma feltétlenül frissíteni kéne azt a drága honlapot.

Pogácsa, fröccs és jéghideg víz

Napozóágyat is lehet bérelni a kasszánál, de milyen jó, hogy nem tettem. A medencékhez érve rögtön feltűnt, hogy ezek az úgynevezett napozóágyak mennyire koszosak és milyen fergeteges állapotban vannak. Meghökkentő pofátlanság pénzt kérni értük. De mit várjon az ember egy olyan fürdőtől, ahol a díszkivilágítást a falakon virító penész szolgáltatja? Jó, hogy a medencék vizének hőmérsékletével nem lehet mellélőni, mert a 32–36 fokos tartományt tüntetik fel az információs táblán. Gondolom, napszakokhoz kötik a gyógyvíz hőfokát.

Mindenesetre ketten (kétemberes feladat) tesztelték a fürdő munkatársai közül, csak az égiek tudják, hogy mire jutottak, mert különösebben semmit sem változott a víz hőmérséklete a nap folyamán. Csíny letudva. Sőt, volt olyan medence, ami inkább hibernálásra alkalmas, mint gondtalan fürdőzésre. Jó nagy medencéről van szó, kül- és beltéri egyaránt, a fagyhaláltól rettegő vendégek messzire elkerülik. De a fagyhalálhoz bőven elegendő, ha az egyik melegebb, használható medencéből kijössz, mert fűteni sem igazán fűtik az egri gyógyfürdő helyiségeit. Nincs téli üzemmód.

Az etikett betartásáért, a rendért senki sem felel, takarítóval nem találkoztunk. Lehet, hogy abba a fekete lyukba kerültek, ahol az öltözőkabinok ajtaját is találjuk. A törzsvendégnek látszó fürdőzők vígan (mi sem természetesebb) pogácsáznak, szendvicseznek és fröccsöznek a medencében. Repül a szalámi, ki tudja, hol áll meg.

Persze ki ne akarná magát agyonhasznált, több száz éves nejlonszatyrokból előkerült tepertőben, kenyérmorzsában és a megfelelő arányban hígított olaszrizlingben áztatni.

A tiszta gyógyvíz helyett. Biztos, hogy a bőrnek jót tesz a zsír és az alkohol. Hát még az idegeknek. A szesz legalább fertőtlenít, amit nem bánunk a valósággá vált horrorban. Ilyen ez a gondtalan, higiénikus és gyógyító fürdőzés Egerben.

Kinek ajánljuk az egri fürdőt? Legelőször is senkinek, de biztos, hogy vannak olyan kalandorok, katasztrófaturisták, akik a saját szemükkel szeretnék látni a leírt borzalmakat. Lelkük és egészségük rajta. A problémát azonban nem csak a fürdő áldatlan állapota jelenti. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a külföldi vendégek milyen hírét viszik a magyar fürdőkultúra Egerben, ebben a csodálatos városban tapasztalható hátborzongató változatának. Ez egy fontos kérdés, hiszen olyan turistákkal is találkoztunk az intézményben, akik elképedtek a lelakott, jobb sorsra érdemes gyógyfürdőt látva.

Az egri fürdő tankönyvi példája annak, hogyan ne üzemeltessünk fürdőt, miközben gyógyvize kifejezetten értékes, hiszen a kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos vizek közé tartozik, ráadásul ként is tartalmaz.

Számos egészségügyi problémára jelent gyógyírt, de most maximum csak a vérnyomást emeli meg. A vendégek többet érdemelnek.

Felháborító, hogy Magyarországon ilyen állapotban lehet ma egy gyógyfürdő. És senki sem tesz semmit, mert biztos, hogy nem mi vagyunk az elsők, akik megtapasztalták az említett borzalmakat. Az egri fürdőnek csak két pontot adhatunk a tízből. Jelezvén a megelőlegezett bizalmat. Remélve, hogy hatalmas változások előtt áll az intézmény, és egy év múlva már rá sem ismernénk.

