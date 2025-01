250 millió dolláros pert akasztott az egyik legnagyobb amerikai hírportál, a The New York Times nyakába Justin Baldoni, a Velünk véget ér (It Ends With Us) színésze egy rágalmazónak titulált cikk miatt.

Justin Baldoni 2024. december 31-én délután a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon 250 millió dolláros pert nyújtott be a The New York Times ellen a portálon 2024. december 21-én megjelent, We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine című cikk miatt.

A színész is egyike annak a 10 felperesből álló csoportnak, amelynek tagjai Melissa Nathan és Jennifer Abel publicisták is, akik rágalmazásért és a magánélet megsértéséért perlik az újságot − írja a Variety.

A történet előzménye, hogy Blake Lively színésznő nemrég szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Justin Baldonit, a Velünk véget ér rendezőjét és főszereplőjét. Lively állítása szerint a férfi és a film stúdiója szándékosan indított lejárató kampányt hírnevének rontására, miután férjével, Ryan Reynoldsszal együtt felszólaltak a zaklatások ellen.

A botrány kirobbanása után kiderült, hogy Justin Baldoni és Jamey Heath ellenpert terveznek indítani, a keresetben pedig azt fogják állítani, hogy nem ők, hanem Lively csapata készített elő egy lejárató kampányt, továbbá a Baldoni publicistáitól származó e-maileket, SMS-eket és WhatsApp-üzeneteket úgy változtatták meg, hogy azok teljesen más megvilágításba helyezték a történteket.

Direkt módosították a narratívát?

A felperes felek, akik között ott vannak a film producerei, Jamey Heath és Steve Sarowitz is, azt állítják, hogy a lap a kontextusból kiragadott részeket szándékosan úgy ollózta össze egy közleményben, hogy az üzenet félrevezető legyen.

A The New York Times szóvivője így reagált az ügyre:

Egy független hírügynökség feladata, hogy kövesse a tényeket, ahová azok vezetnek. Történetünkről aprólékosan és felelősségteljesen számoltunk be. Több ezer oldalnyi eredeti dokumentum átnézésén alapult, beleértve azokat a szöveges üzeneteket és e-maileket, amelyeket pontosan és hosszan idéztünk a cikkben.

Majd hozzátette, a lap határozottan védekezni fog a per ellen.

Mindenki mást állít

A 87 oldalas vád cáfolja a 4000 szavas cikkben leírtakat, amelyek ahhoz vezettek, hogy a WME ügynökség néhány órával az anyag megjelenése után megvált Baldonitól. A Megan Twohey, Mike McIntire és Julie Tate által jegyzett cikk Blake Livelyt olyan színésznőként ábrázolta, aki állítólag hónapokig tartó szexuális zaklatást szenvedett el Baldoni és Heath részéről, és megtorlásnak volt kitéve egy rágalomhadjárat formájában, mert hangot adott aggodalmainak.

A per szerint azonban Lively volt az, aki „stratégiai és manipulatív” lejárató kampányba kezdett,

és hamis „szexuális zaklatási vádakat használt fel arra, hogy egyoldalúan irányítsa a produkció minden aspektusát”.

A kereset szerint Lively férje, Ryan Reynolds színész állítólag agresszív módon szidalmazta Baldonit egy találkozó alkalmával, azzal vádolva őt, hogy megszégyeníti (kövérnek hívja) a feleségét. A kereset azt is állítja, hogy Reynolds nyomást gyakorolt Baldoni ügynökségére, a WME-re is, hogy ejtse a rendezőt. (A WME tagadja, hogy emiatt váltak volna meg Baldonitól.)

Bryan Freedman ügyvéd, aki a felperesek nevében a pert benyújtotta, a Varietynek elmondta, hogy a Times „meghunyászkodott két befolyásos, érinthetetlen hollywoodi elit kívánságai és szeszélyei miatt, és figyelmen kívül hagyta az újságírói gyakorlatot és etikát, amely egykor a tisztelt kiadványhoz méltó volt. Hamisított és manipulált szövegeket használt, szándékosan kihagyva olyan szövegeket, amelyek vitatják az általuk választott PR-narratívát.”

„A Times története szinte teljes egészében Lively ellenőrizetlen és öncélú elbeszélésére támaszkodott, szinte szó szerint átemelve azt, miközben figyelmen kívül hagyta a rengeteg bizonyítékot, amelyek ellentmondtak az állításainak és leleplezték az igazi indítékait” − áll a perben.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.