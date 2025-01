Ezek a filmek nyerhetik idén a BAFTA-díjat: íme a hosszú lista

A Brit Filmakadémia 24 kategóriában hozta nyilvánosságra a 2024-es BAFTA Filmdíj első szavazási fordulójának eredményeit. Az Emilia Pérez és a Koklávé vezeti a díj idei hosszú listáját: előbbinek 15, míg utóbbinak 14 jelölése van − írja a Variety.

Jacques Audiard Emilia Perez című spanyol nyelvű zenés thrillere 15 kategóriában, köztük a legjobb film, rendező, főszereplő és három mellékszereplő kategóriában esélyes. A Konklávé, a Focus Features és Edward Berger misztikus thrillere, amely a Vatikánban játszódik, 14, köztük a legjobb film és rendező, valamint főszereplő kategóriában győzhet.

A szer, A brutalista és a Sehol se otthon 11, a Wicked és a Dűne második része 10, az Anora és a Gladiátor 2 pedig 9 jelölést kapott. Az írek már-már nevetségesen kis költségvetésből készült, ám annál nagyszerűbb filmje, a Kneecap 7 hosszú listás helyet szerzett.

A jelölések teljes listáját január 15-én jelentik be (kivéve a BAFTA Rising Star-jelölteket, akiket január 7-én mutatnak be), a BAFTA Film Awards ceremónia pedig február 16-án lesz a londoni Royal Festival Hallban. A házigazda ismét a Doctor Who sztárja, David Tennant lesz.

A hosszú listás jelöltek nevét ide kattintva tekintheti meg.