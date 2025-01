Újranyit a Hangdóm, a Zene Háza 360 fokos vetítőterme

Tetőtől talpig továbbfejlesztve nyit újra 2025. január 14-én a Hangdóm, a Zene Háza immerzív moziterme. Az újranyitás alkalmából rendezett DOME_RELOAD fesztiválon debütál „A titokzatos Városliget” című alkotás, közönségtalálkozókon visszatérnek a korábbi premierek, és egy válogatásprogram is látható a legnépszerűbb filmekből.

Az átfogó továbbfejlesztésnek köszönhetően még élénkebb 360 fokos moziélmény vár a nézőkre a Magyar Zene Házában. A Hangdóm újranyitása alkalmából január 14–19. között nagyszabású audiovizuális fesztivállal várják a közönséget.

A DOME_RELOAD programjában január 15. alkotói beszélgetéssel kísért DOME_LIVE premiervetítésen debütál az Animatiquával együttműködésben készült A titokzatos Városliget, amely a Liget történetének izgalmas pillanataiba nyújt betekintést a századfordulótól a XX. század közepéig, a Fortepan gyűjteményében fellelhető fényképek animált, 360 fokos adaptációjával.

A Mácsai Pál narrációjával készült filmben az érdeklődők kisebb történeteket követhetnek nyomon, láthatják például, ahogy a mai Kodály köröndnél lakó Kodály Zoltán átsétál a szomszédos parkba.

Az új premier mellett RE_LIVE vetítések keretében visszatérnek a Hangdómba a korábbi bemutatók és azok alkotói is, akik a vetítések utáni beszélgetéseken a műhelytitkokról mesélnek a közönségnek. A sorozatban újra műsoron a Platon Karataev Napkötöző albuma alapján készült 360 fokos videóklipcsokor, amely a mai napig a Hangdóm egyik legnézettebb programja.

Szemző Tibor filmje, a Csoma Kaleidoscope képi és zenei világa a zeneszerző és médiaművész Arborétum szvitjéhez (2002) és Az Élet Vendége című filmjéhez (2006) nyúl vissza. A vetítésen a Hangdóm kaleidoszkópként viselkedik, a zenei és hangtér egyedülálló módon idézi meg a Himalája-élményt.

Dupla vetítéssel tisztelegnek Ligeti György zeneszerző munkássága előtt. Egyik legismertebb szerzeménye, a Szimfonikus költemény 100 metronómra, és az az alapján készült hangdómvetítés hipnotikus és mély gondolatokat indít meg az időről, a létezésről, illetve az univerzummal való kapcsolatunkról. Ezt a Kamarakoncert tizenhárom hangszeresre című, négytételes alkotás első része követi, amelyet tizenhárom zenésszel rögzítettek a Pannonia Filmstúdióban.

Művészettörténeti alkotások, természetfilmek, kortárs kísérleti filmek

A Hangdóm – Az intergalaktikus átjáró beszélgetéssel egybekötött vetítésén magának a dómnak a működése, a panorámavetítés és térhangzás sokszínű felhasználási módja tárul fel. Szauder Dávid Mestersége az intelligencia című alkotása az AI-képalkotás segítségével értelmezi újra az elmúlt 2000 év klasszikus művészetét. Szürreális montázsa egyúttal szórakoztató és közérthető módon mutatja meg, mire is lehet használni a mesterséges intelligenciát. Somló Dávid performansz- és hangművész A terek beszélnek, hallod ? című kísérleti filmjében saját analóg fotóinak álomképszerű animációja találkozik elképzelt hangtájakkal.

A DOME_RELOAD program részeként az elmúlt év legnépszerűbb alkotásaiból összeállított „Best of Dome” válogatásprogramból is választhatnak a látogatók. Műsoron lesz többek közt a legfiatalabbaknak készült Lengemesék 360 fokos animációs mese, a Kárpát-medence és Budapest nevezetességeit különleges perspektívából bemutató Hangulatok és a Cloudhitects – Pontfelhő Budapest is. Ahogy láthatóak lesznek a képzőművészeti filmek Renoir, Bosch és Csontváry munkásságáról és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen készített természetfilm, A kék vércse.

A továbbfejlesztett Hangdóm 360 moziban az újranyitó-fesztiváltól kezdve minden nap több időpontban is tartanak vetítéseket, a művészettörténeti alkotásoktól az animációs rövidfilmeken, családi és természetfilmeken át az absztrakt, kortárs kísérleti filmekig.