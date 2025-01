Az Afrikába kevert Michael Jackson lopta el a KFT show-ját

A zenekar nem sokat lacafacázott, 7 óra után tíz perccel már szólt a felvezető verze, hogy ne felejtsük el, nyissuk ki a szemünket és élesítsük az elménket, mert megint visszajön, amit otthagytunk az 1980-as évek elején. Persze ezúttal még nem a Bábu vagy indult be, hanem a Macska az úton.

Aztán persze sorjáztak a régi slágerek. A már az 1980-as években is kissé a Neue Deutsche Wellére, vagyis a német újhullámra hajazó Üzenet a liftből enyhe monotóniáját üdítő volt így 2025 elején visszahallani.

Színház a színházban

A koncertet 4-5 dalonként rövid jelenetek szakították meg, amelyekről eleinte azt hittem, némi pihenőnek, lélegzetvételnyi szusszanásnak kerültek be a produkcióba, bár ezeket maguk a zenészek – beöltözve – játszották. Végül annyira furdalt a kíváncsiság, hogy a koncert után rákérdeztem a dobos Márton Andrásnál, aki elmagyarázta.

Mivel a KFT ezúttal egy kőszínházban lépett fel, ezért úgy gondoltuk, a dramaturgia részeként összeszedjük az 1980-as években már eljátszott vicces, tréfás jeleneteink legjavát, és utoljára bemutatjuk a közönségnek.

Ezek között volt a klasszikus pedikűrös jelenet is, amikor lábápolás gyanánt a kókler körmösök a vendég lábait vágják le. De ugyanebbe a sorba tartozott az Elvesztettem a pénztárcámat című slágerüket felvezető kosztümös betét is.

Csupán egyetlen playback volt a kétórás koncerten, ez pedig a Rózsák Valériának, amelyet a négy muzsikus kissé eklektikus tánca fogott egybe. Az újabb dalok sem maradtak ki, hiszen a 2008-as A bábu visszavág című nagylemezt követően 2024-ben kiadott album felvezető slágere, a Te vagy az, aki kell most is felcsendült.

Koncert a koncertben

A profin csomagolt Bábu vagy – ami a 40 évvel ezelőtti arcfestés nélkül is hozta a marionettfigurák tökéletes mozgását a hangszerek mögött – után elvarázsolt mindenkit a maga puritánságában, salangmentesen, de ma is ugyanúgy mellbevágóan erős Bál van az Operaházban, majd következett az igazi meglepetés. Már Laár András Facebook-bejegyzése is sejtetett valami nem szokványost, amikor azt írta, hogy az Erkelben fellép velük a KFT Gyerekei Zenekar is.

És tényleg letaglózó volt, amikor egy újabb színházi betétet követően a zenekar tagjainak gyerekei is odatették magukat. II. Lengyelfi Miklós Eszter lánya iszonyat profin basszerozott, Bornai Tibor Szilveszter nevű fia az apját meghazudtoló módon nyomta a billentyűket, Márton András fia, Áron a ritmus- és szólógitárt váltogatva lepte meg a nagyérdeműt. Persze a taps kijárt Laár Buda Illésnek is, aki alig-alig volt nagyobb, mint a nyakába akasztott akusztikus gitár, de apjához hasonló profizmussal játszott rajta.

Már kicsit aggódtam a vége felé, hogy hol vannak az én külön kedvenc slágereim, amikor egy váratlan fordulattal a KFT Gyerekei Tenekar mellé Laár András színpadra hívta a villámkezű gitárost, Maróthy Zoltánt és a Junkies énekesét, Szekeres Andrást. Na ekkor szakadt el a cérna a nézőknél, és kezdődött az őrjöngés. Már az is emlékezetes volt, amikor 2024-ben a zenekar Afrika című slágerét egyszerre 450 muzsikus játszotta a kecskeméti Cityrocks rendezvényen.

Ott is az volt a csavar, mint az Erkelben, hogy nem a bakelitről ismert klasszik változatban szólalt meg az Afrika, hanem Michael Jackson Beat It! című számának kőkemény gitáralapjára épített mashupként. Laárék átengedték az éneket Szekeresnek, aki ezt bőven meghálálta, és olyan performansszá változtatta az 1980-as évek slágerét, amilyen ritkán látható kőszínházas koncerten. Laár András pedig szerényen visszahúzódva egy malomkeréknyi dobon (ami lehet, hogy afrikai dobot akart utánozni) vitte a ritmust, de ismerve Laár spiritualista múltját, inkább hajazott egy rendes sámándobra.

Többszöri visszatapsolás után a Balatoni nyár zárta a taktra kétórás bulit, amely ismételten bizonyította, hogy a KFT alaptagjai 44 év után is ugyanolyan ördögien bánnak hangszereikkel, mint anno a nyolcvanas évek első fellépésein, még a Kertészeti Egyetem aulájában. Nem véletlen, hogy zömében a KFT zenészeinek kortársait tömörítő nézők a végén felállva, perceken át tartó vastapssal fejezték ki hálájukat ezért a remek vasárnap esti koncertért.

(Borítókép: Pandur-Balogh Norbi)