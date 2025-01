Márkó és Barna Síkideg: Milyen értelmi szinten van az, aki viccből durrantgat?

Kisebb téliszünet után visszatért Márkó és Barna, és ebben az adásban beszélgettek arról, milyen típusú ember az, aki petárdázik, mi a legjobb ajándék és hogy mit hagynak inkább 2025-ben. A fiúk élőben legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lépnek fel, jegyek itt.

A Szemle rovatban volt szó basturmákról, vagyis szárított karajról, volt, aki férje tiltása ellenére csillagszórózott és most megoldást keres a kiégetett parkettára, és volt, aki a 12-ik kerület parkolásról szóló posztja alá kommentelte, hogy neki nincs autója és nem is a 12-ik kerületben él.

A fiúk az új év kapcsán beszélgettek a tűzijátékozásról és a petárdázásról, amiben rengetegen megsérültek, de volt, aki életét is vesztette. Márkó szerint az hagyján, hogy a gyerekek és a kutyák éjszakáját tönkre teszik, de vajon milyen értelmi szinten van az, aki viccből durrantgat? A homo habilis félt a tűztől, míg a homo erectus már nem félt a tűztől, ezért ezek az emberek valahol a kettő között helyezkedhetnek el. Barna szerint petárdázni olyan mint 50 fölött venni egy Porsche-t. Márkó azt is felvetette, hogy a tűz helyett játszhatnánk más veszélyes dolgokkal is. Például királykobrákkal, grizzly medvékkel, vagy fehércápákkal, hiszen ezek együttvéve is kevesebb embert öltek meg, mint a tűzijátékozás. Barna alapvetően azt sem érti, hogy miért az év utolsó napját ünnepeljük és miért nem az év első napját.

Újévi idegeskedés

Barna ki van az újévi fogadalmakat tevő emberektől, de még jobban kivan azoktól, akik azon idegeskednek, hogy január elsején több ember van az edzőteremben. Ő idén csak olyan fogadalmat hozott, hogy mik azok, amiket elenged, és mikkel helyettesíti az új évben. Elengedi például a kutyáikat saját gyereküknek szólító felnőtteket, és helyette készen áll a kutyáikat testvéreiknek szólító felnőttekre. „Ja, ez a dobermann? Húgom.” Elengedi a kis táncikát amit akkor csinál, ha valaki szembe jön és nem tudják eldönteni ki merre megy és helyette idén már inkább bele megy azokba akik nem térnek ki az útjából.

Márkó teljesen kikészül a borokhoz való ajándékzacskóktól, hiszen a bor alapvetően be van csomagolva, ezért teljesen fölösleges még egy borzacskóba is beletenni. Barna ezzel szemben úgy gondolja, a zacskó éppen arra szolgál, hogy a bor milyensége legyen meglepetés. Márkó szerint hülyeség eltakarni a teljesen egyértelműt, olyan, mint amikor az ember nadrágot húz, mindenki tudja, hogy alatta a lába van. De Márkó kivan az olyan csoki és teaválogatástól is, amikre az van írva, hogy „finest selection”. Mi közül a legjobb válogatás? Ráadásul ki az, akinek egyszerre ízlik az összes féle csoki vagy tea?

Paravánt mindenhova

A fiúk beszélgettek az első kerület időközben visszavont intézkedéséről, amely szerint lezárták a Halászbástya alsó részét is, és csak pénzért lehetett megnézni a kilátást. Barna szerint ugyanezen logika alapján körbe lehetne vonni a Margitszigetet is egy takarófóliával, hogy ne nézegessék már a Dunát ingyen. De jó ötlet lenne az augusztus 20-i tűzijáték idejére egy paravánt tenni az égre, és csak az nézheti, aki fizet.

