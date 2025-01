Balesetük óta először áll együtt a színpadra Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó

Egy új matematikai felfedezés alapvető kérdéseket vet fel. Ki az őrült és ki a zseni? Kiben bízhatunk? David Auburn Pulitzer- és Tony-díjas drámája egy pszichothriller izgalmával jut a megdöbbentő végkifejletig. A darab egyszerre szól a felnőtté válásról, a női emancipációról és a szerelemről.

Az előadásban Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia most először áll újra együtt színpadra azok után, hogy a Nemzeti Színházban 2023 novemberében súlyos balesetet szenvedtek, és – a Rómeó és Júlia után – ismét apa-lánya szerepben láthatjuk őket.

Hatalmas szülő árnyékában hogyan bizonyíthat a gyerek? Csak bizalmat kérhet. Ahogy a szerelem se lát a jövőbe, csak a bizalom táplálja. Ez ad esélyt minden kezdőnek. Catherine éveken át gondját viselte ragyogó szellemű, de labilis apjának, a zseniális matematikusnak. A halála után egyedül marad fájdalmával, apja jegyzeteivel és a kérdéssel:

Nővére, Claire, úgy érzi, kezébe kell vennie húga sorsának irányítását, és feltűnik Tom, az apa egykori tanítványa is, aki az öreg jegyzeteit tanulmányozza. Miközben Catherine egyre jobban megismeri Tomot, és megtudja Claire terveit, a lehető legnyugtalanítóbb problémával kell megküzdenie: vajon mennyit örökölt apja őrültségéből vagy éppen zsenialitásából?

A darab nekem a bizalomról szól. Metaforikusan úgy is mondhatnám, hogy a felénk áradó bizalom nekünk olyan, mint a növényeknek a napfény, enélkül nem tudunk élni. Kisgyermekként mindenki csupán ígéret, és rászorul arra, hogy a felnőttek elhiggyék: egyszer ő is hasznos és sikeres tagja lesz a közösségnek. Egy barátság vagy szerelem kezdetén is bizalmunkkal ajándékozzuk meg a másikat. Ez a darab a bizalom iránti hatalmas igényünket és a hiányából fakadó fájdalmunkat tudja megszólítani