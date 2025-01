Hatalmas botrányba fulladhat a fővárosi színház igazgatóváltása

Késik a Kolibri Színház igazgatójának kinevezése, és ebben szerepet játszhatnak azok a kérdések, amelyeket az Index küldött a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak (KIM) még tavaly karácsony előtt, és amelyekben a (Pesti) Magyar Színház gazdálkodásával összefüggő ügyekben is tájékoztatást kértünk. Más forrásból úgy tudjuk, hogy a minisztérium már nem támogatja Zalán János kinevezését a Kolibri Színház élére.

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói posztjára 2024. szeptember 23-án írt ki pályázatot Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. A leköszönő alapító-igazgató Novák János helyére – aki 1992-től vezette a színházat – a közzétételtől számított 30 napig lehetett pályázni.

A posztra négyen jelentkeztek: Zalán János, a (Pesti) Magyar Színház egykori igazgatója, Vidovszky György, a színház főrendezője, Pass Andrea rendező, valamint Aczél András rendező. aki az Operaház főigazgatói pályázatán is indult, és akit később elbocsájtottak a dalszínházból.

A Kolibri Színházban 2014. november 13-án rendkívüli társulati ülést hívtak össze, amely után nyílt levelet juttattak el az Index szerkesztőségébe. Ebben azt írták, hogy úgy látják, veszélyben az eddig végzett munkájuk és az intézmény jövője azzal, hogy Zalán János és Aczél András is a színház vezetésére aspirál. A találkozóra azután került sor, hogy a színház dolgozóinak lehetőségük nyílt megismerkedni Vidovszky György és egy másik pályázó, Pass Andrea koncepciójával.

A bizottság Zalán Jánost támogatta

A veszélyt abban látták, hogy Zalán János és Aczél András addig semmilyen formában nem vette fel a kapcsolatot az intézménnyel és a dolgozókkal. „A meghallgatáson számunkra egyértelművé vált, hogy ha a Kolibrit jól ismerő, a társulat tagjaiként velünk régóta dolgozó Vidovszky György, Gyevi Bíró Eszter és Nizsai Dániel alkotta csapat kerül a színház élére, akkor nemcsak a folytonosságot tudják biztosítani, hanem a szakmai és gazdálkodási területen is a szükséges fejlődés és megújulás irányába tudunk elindulni.” (Aczél András később az Indexnek küldött levélben válaszolt a vádakra.)

A társulati ülésen megtartott szavazáson elsöprő többséget kapott Vidovszky György.

A pályázók bizottsági meghallgatására 2024. november 25-én került sor, információnk szerint a minisztérium által felkért grémiumtól Zalán János kapta – szűken – a legtöbb szavazatot. Hiába telt el azonban harminc nap (sőt harminc munkanap is) a bizottsági meghallgatás óta – ennyi idő alatt kell a miniszternek meghozni a döntést, ami eltérhet a bizottság álláspontjától, mint ahogy az Operaház esetében is történt – az igazgató személyét továbbra is homály fedi. Ebben szerepe lehet annak a négy a kérdésnek, amelyeket az Index küldött el Kulturális és Innovációs Minisztériumnak (KIM) még karácsony előtt, és amiket 2025. január 8-án megismételtünk.

Leváltott gazdasági igazgató

Az első kérdésünk arra vonatkozott, hogy a (Pesti) Magyar Színház 2023-as igazgató-váltásakor történt-e feljelentés ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás, számviteli hiányosságok és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Második kérdésként afelől érdeklődtünk, hogy miért kapott a színház 2023-ban 430 millió forintnyi többletforrást, egyes informátoraink szerint gyorssegélyt?

Ez az összeg szerepel ugyanis a Magyar Színház nyilvánosan elérhető 2023. évi szöveges beszámolójában. Ebben a vészhelyzettel összefüggő kormányrendeletre, az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaira, a rezsiköltségek emelkedésére és bérfejlesztésre hivatkoznak, sőt még egy ilyen mondat is olvasható: „a kormány által hozott nem nyilvános, úgynevezett 2000-es kormányhatározatoknak való megfelelés is nehezítette az intézmény életét”.

2023 júniusában a Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről felkért Kotán Attila (ő a Zeneakadémiáról lehet ismerős – a szerk.) által készített jelentés – az intézmény működéséről és gazdálkodásáról – is már jelezte, hogy a színház kiegyensúlyozott költségvetéséhez nagyságrendileg 400 millió Ft többletforrás szükséges. 2023. év végén mintegy 260 millió Ft záró kötelezettségvállalás és a kapott fenntartói 170 millió Ft támogatás együttesen érte a 430 millió Ft-ot

– olvasható a 2023-as beszámolóban, ahogy az is, hogy az igazgató intézményvezetői kinevezése lejárt, a pozícióra kiírt pályázaton egy másik nyertes, Nagy Viktor kapott lehetőséget az intézmény vezetésre. A beszámolóból kiderül, hogy „a fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztérium visszavonta a gazdasági igazgató kinevezését, és 2023. november 8-ától új gazdasági vezető irányítása alatt működött tovább az intézmény.” Hogy a minisztérium milyen indokkal váltotta le a gazdasági igazgatót, az nem szerepel a beszámolóban.

Más fontos feladat

A színházból azonban nem csak a gazdasági igazgató távozott: Zalán János leköszönő igazgató beadta ugyan újra a pályázatát, de később váratlanul visszavonta. A hivatalos tájékoztatás szerint azért, mert elvállalt egy igazán megtisztelő felkérést a kultúra területén belül, „amivel egy új szintre tudom emelni azt a munkát, amit évek óta végzek. A Pesti Magyar Színházban betöltött pozícióm és az új felkérésem között ugyanakkor összeférhetetlenség merült fel. 2024. február 1-jével már az új feladatra koncentrálok, melyről hamarosan részletes tájékoztatást adok” – olvashattuk a 2023. október 6-i közleményében. Erről a megtisztelő felkérésről azóta sem tudunk többet, így a pályázat visszavonásának oka is rejtélyes maradt.

A harmadik kérdésünk, amit a minisztériumnak küldtünk, arra vonatkozott, hogy a Kolibri Színház jelenleg zajló igazgatói pályáztatása során figyelembe veszik-e, hogy Zalán János, a Magyar Színház korábbi igazgatója, aki szintén a pályázók között van, a fent említett eseményekkel összefüggésben érintett lehet. Végül pedig afelől érdeklődtünk, hogy

mikorra várható a Kolibri Színház igazgatójának megnevezése,

miután a bizottsági meghallgatástól számított 30 nap 2024. december 25-én lejárt, illetve ha munkanapokat számolunk, 2025. január 10-én már akkor is a határidő végén vagyunk. Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.

Bár a jelölteket meghallgató bizottságban Zalán János kapta a legtöbb voksot, úgy tudjuk, hogy a KIM már nem őt szeretné a Kolibri Színház élére, a reaktiválása tehát egyelőre elmarad. Kérdés, hogy Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kinevezi-e a társulat által támogatott Vidovszky Györgyöt, vagy más, a pályázati folyamat eszkalációjához vezető lépéshez folyamodik.

(Borítókép: Zalán János és Vidovszky György. Fotó: Lakatos Péter, Balogh Zoltán / MTI)