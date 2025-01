Meghalt Sam Moore, a soul utolsó cézára

Moore, aki olyan zenészekre volt hatással, mint Michael Jackson, Al Green és Bruce Springsteen, pénteken halt meg a floridai Coral Gablesben, műtétből való felépülése közben fellépő komplikációk következtében − közölte sajtósa, Jeremy Westby.

Moore-t az 1988-ban meghalt Dave Praterrel együtt 1992-ben iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be.

A duó a memphisi Stax Recordsnál a gospelt frenetikus színpadi show-vá alakította, és a soulzene legmaradandóbb slágereit rögzítette, köztük a Hold On, I’m Comin’ címűt.

Számos lemezüket Isaac Hayes és David Porter írta, és a lemezkiadó házi zenekara, a Booker T & the MGs játszott rajtuk − írja a Sky News.

A Sam & Dave ragyogása az 1960-as évekbeli fénykoruk után elhalványult, de a Soul Man a hetvenes évek végén újra felkerült a slágerlistákra, amikor a Blues Brothers − John Belushi és Dan Aykroyd − újra felvette a lemezt.