Szörényi Levente és Bródy János újra együtt lépett fel

Bár több napnyi jó idő után kissé lehűlt az levegő – még a havazás is rákezdett, ahogy a Papp László Sportarénába tartottunk –, ez egyáltalán nem szegte kedvét a közönségnek. A metró feljárójánál utcazenészek elevenítették fel énekkel és (ha jól hallottam) tekerőlanton, sajátos módon az Illés együttes dalait, míg a tömeg az Aréna felé sietett.

A koncerttér ezúttal kicsit más volt, mint azt megszokhattuk. A szervezők hibrid megoldást találtak ki a vendégek fogadására, így a klasszikus ülőszektorok és küzdőtér helyett ketté osztották a középső teret, és az első sorokban székeken foglaltak helyet a vendégek, míg a küzdőtér közepétől már az álló szektor, avagy a „tánctér” kezdődött.

A normál ülőszektorok széksorai elég szépen megteltek egészen a legfelsőbb részlegekig, és a színpad előtti ülőhelyek között sem voltak nagyobb, feltöltetlen hézagok, a tánctérre azonban ez már nem volt igaz. A hátsó sörcsapoktól mintegy 10-20 méterre kezdődtek a tömöttebb sorok, addig csupán néhányan álltak elszórva, akik szemlátomást örültek, hogy a tömeget elkerülhetik és nyugodtan táncolhatnak, énekelhetnek, italozhatnak.

22 Galéria: Illés 60 koncert Fotó: Tövissi Bence / Index

A nyolcra meghirdetett koncert némi rock and roll hagyományos csúszással negyed kilenckor el is startolt. Led-kivetítős vetítéssel és háttérzenével indult a buli, ahol a Kossuth Lajos azt üzente című daltól és kommunista indulótól kezdve, Beatles dalokon át rock zenéig mindent kaptunk. Ezután felgyúltak a fények, és előlépett az est kilenc zenekara, miközben azt kántálták, hogy „Illés”.

Saját formában

Az első fellépő az Aurevoir. volt, ami az estet a Lehetett volna című dallal indította meg. Az összes zenekar némileg saját képére formálta az Illes együttes számait, az Aurevoir. pedig gazdag hangszerelésével, népzenei motívumokkal itatta át az alkotásokat. A zenekar énekese, Agócs Márton a színpadon úgy fogalmazott:

A legnagyobb szakmai elismerés, amit valaha kaptunk, hogy most itt lehetünk.

A meghívást és lehetőséget szinte minden fellépő megköszönte, de érezhetően az Aurevoir. számára valóban sokat jelentett, hogy ennek az eseménynek ők is részesei lehetnek.

A fellépő zenekarok között (az átállások idejére) videómontázsokat kapott a közönség némi korszellemet idéző narrációval vagy interjúrészletekkel. Ez valamennyire tematizálta is az estét, de nem túl szigorúan. Inkább csak megmutatták, milyen is volt a hozzáállás az akkori beatzenéhez és az Illés együtteshez pozitív és negatív értelemben egyaránt, hogyan hagytak jóvá egy-egy dalt a hatóságok és milyen lehetőségek adódtak egy fiatal zenekar számára.

22 Galéria: Illés 60 koncert Fotó: Tövissi Bence / Index

Volt szó a zajos dobról, a katarzist kapó nézőkről és az üvöltés jótékony hatásáról, amiről a soron következő előadó, a Leander Kills is sokat tudna mesélni. Műfaj tekintetében talán az övék volt a leginkább elütő produkció mind közül. A metál zenei elemekkel átitatott Illés-dalok (akár a Sárga rózsa) érdekes végeredményt hoztak, megmutatva, hogy valóban minden mai, hazai műfajra képes volt hatást gyakorolni az Illés együttes munkássága.

Profi felépítés

A zenekarok közötti gyors átállást nem csupán az összekötő videó- és képmontázsok, intermezzók segítették, hanem a speciális, forgó színpad is, aminek mindkét oldalán ki volt alakítva egy zenekari pódium. Míg az egyik csapat játszott, a másik felszerelését fel tudták pakolni, beszerelni, így a Leander Kills után szinte rögvest érkezhetett is a Blahalouisiana.

A 60-as, 70-es évek zenéjét tekintve talán az egyik legautentikusabb csapat ők voltak. A fellépésüket szintén némi Illés kántálással kezdték, majd bele is vágtak a Ne gondold! című dalba.

Mi szerelmesek vagyunk az 50-es, 60-as, 70-es évek magyar beatzenéibe

– fogalmazott a színpadon a zenekar frontembere, Schoblocher Barbara.

Bár minden produkció magas minőséget képviselt az este folyamán, azt érdemes megjegyezni, hogy az egyik legátütőbb vokális teljesítményt a Blahalouisiana énekesnője nyújtotta. Az Aréna jó hangosítása is rengeteget hozzátett ahhoz, hogy az ember kihallja a részleteket, főleg, hogy a legtöbb zenekar nem csupán egy dobbal, basszusgitárral, gitárral és énekkel lépett színre, hanem alkalomadtán 6-8 taggal is.

22 Blahalouisiana Galéria: Illés 60 koncert (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A negyedik fellépő az Esti Kornél volt, akik a Menekülés című dallal nyitottak. Bár náluk eleinte még nem volt egy tucatnyi zenész, ez hamar megváltozott. A szervezők úgy döntöttek, hogy az ő fellépésükbe csempészik be az est egyik fénypontjának szánt pillanatot,

amikor Bródy János és Szörényi Levente közösen áll színpadra.

A közönség azonnal tapsviharban tört ki, amikor az Illés együttes két tagja gitárral a nyakukban kilépett a színfalak mögül, majd belevágtak Az utcán című dalba az Esti Kornál kíséretében. A páros azonban nem állt meg egy dalnál, hamar elkezdték a Miért hagytuk, hogy így legyen? című számot is, aminek refrénjéhez más zenekarok frontemberei is becsatlakoztak.

22 Galéria: Illés 60 koncert Fotó: Tövissi Bence / Index

Ha mindenki eljött

A közönség hangos füttyszóval és éljenzéssel köszönte meg a két zenésznek a megjelenést, majd miután az emberek többsége elhagyta a színpadot, rákezdett a következő fellépő, a Honeybeast, ami – ahogy az Esti Kornél utolsó dalára rácsatlakozott a Bródy-Szörényi páros, úgy – ott folytatta, ahol az Illés együttes két tagja befejezte, és előadták egészben a Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalt.

Manapság azt mondják, hogy az információ hatalom. Régen ezt az Illés úgy mondta, hogy a szó veszélyes fegyver

– fogalmazott a színpadon a Miért hagytuk, hogy így legyen? után Tarján Zsófia, a zenekar énekesnője, utalva a következő dal címére.

Bár a zenekar az elején igen finoman kezdett, a dal végére berobbantotta a színpadot, Tarján Zsófia pedig nem spórolt az energiákkal. Zárásként előadták a Ha én rózsa volnék című dalt, amire a közönségből többen a telefonjukkal kezdtek világítani az öngyújtókat helyettesítve. A dal utolsó sorait a capella adta elő az énekesnő bevonva a már addigra is énekelő közönséget, ami ekkor még jobban rázendített.

Ekkor már túl voltunk a koncert felén, de messze volt még a vége. Újabb banda érkezett, hogy felelevenítse az Illés együttes dalait, így színpadra állt a Carson Coma és eljátszották a Reklám úr című számot. A színpadon állva a csapat frontembere, Fekete Giorgio megköszönte a lehetőséget, hogy felléphetnek ezen az estén és külön kiemelte, hogy:

5-6 évvel ezelőtt a karrierünk elején rengeteg helyen írták meg azt, hogy ez csak egy ilyen hatvanas évek koppintás, és nagyon örülünk annak, hogy most professzionálisan koppinthatjuk a hatvanas éveket.

A Carson Coma fellépése után rendhagyó esemény jött. A Margaret Island lépett volna színpadra, de saját blokkjukat a közönség soraiban végigsétálva, a Nézz rám című dalt énekelve kezdték. A Honeybeasten kívül ők voltak az est egyetlen olyan fellépői, akiket nem videómontázs vezetett fel, hanem in medias res kezdtek, alig egy perccel az előző fellépő után.

22 Margaret Island Galéria: Illés 60 koncert (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A finálé

Bár minden banda átforgatta a saját stílusába az Illés együttes dalait, a Leander Kills, az Aurevoir. és az utolsó előtti fellépő, az Irie Maffia voltak azok, akik műfajilag is kiugró összhatást hoztak létre. Ez valószínűleg a csapatok sajátos hangzásvilágából is ered, ezért kíváncsiak is voltunk, hogy a négy frontemberes banda, ahol ketten (Busa Pista és MC Kemon) sokszor rapperként vannak jelen, hogyan ülteti át a saját világába az Illés együttes alkotásait.

A banda az Eltávozott nap című dallal nyitott, ahol igyekeztek minden frontembernek feladatot adni, de leginkább a Good bye, London című dalban sikerült ezt a bravúrt összehozni. A banda mindhárom dalt teljesen máshogy fogta meg, így például a Virágok tengere című számból igazi pszichedelikus alkotást hoztak össze, Sena Dagadu őserejével egy fuvola szólóval keverve. Bár minden zenekarnál voltak szólista pillanatok a hangszeresek terén,

az Irie Maffia volt az egyik, ami leginkább kiemelte, és a koncertrésze csúcspontjaira helyezte ezeket.

Az este zárófellépője a Street Sixteen volt, akik a Táskarádió című dallal indítottak. A három tinédzser zenészből álló formáció azonban nem sokáig maradt egyedül a színpadon. A csapat egy rock and roll nótával fojtatta a sort, amire az összes korábbi banda főhősei (és néhány hangszerese) összegyűltek, hogy együtt énekeljék a Little Richard című dalt.

Ezt követően meghajolt a színpadon lévő csapat, majd a többi zenész is csatlakozott hozzájuk a takarásból. Végül Szörényi Levente és Bródy János is visszatért a színre. Előbbi csókokat dobott a fellépőknek, utóbbi végigtapsolta őket. Az est zárását egy nagy, közös meghajlás jelezte.

(Borítókép: Bródy János és Szörényi Levente 2025. január 11-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)