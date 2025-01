Mesterséges intelligenciával készült könyvkritika került be a Litera pályázatára

A Litera irodalmi portál kritikaíró pályázatára beérkezett művek közül kettő is a mesterséges intelligencia segítségével született, azonban az irodalmi oldal ezt nem vette észre. A pályázaton más alkotások mellett Kemény Zsófi könyvének kritikáit adták le a nevezők, a két AI-al készült írás azonban olyannyira könnyedén került be a listába (ráadásul az első két feltöltött pályaműként), hogy az egyiket még maga Kemény Zsófi is megosztotta.