Meghalt Békés Itala

Békés Itala Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész 1927. március 23-án született Debrecenben. Művészcsaládban nőtt fel, apja Békés István író, műfordító, művelődéstörténész, publicista, műkritikus, nővére Békés Rita Jászai Mari-díjas színésznő, ikertestvére Békés András Kossuth-díjas rendező.

Édesanyja, az olasz származású Rita Furlani Berlinben ismerte meg édesapját, Békés Istvánt, a Star Filmgyár dramaturgját. Első gyermekük Putyika. Hamarosan ikreik születtek: Rita és Öcsi. Putyi kétéves korában meghalt, amikor a kisfiú megitta a lúgkövet, amelyet a mosónő a konyhában felejtett. Öcsit nyolc hónaposan tüdőgyulladás vitte el. 1927-ben ismét ikrek születtek a családban, Itala és András.

Egyszemélyes színház

Itala a főiskolai tanulmányait 1950-ben végezte. 1947 és 1956 között játszott az Úttörő Színházban, az Ifjúsági Színházban, a Magyar Néphadsereg Színházában és a Jókai Színpadon is. 1957-ben szerződött a Vidám Színházhoz, 1958-tól négy évtizeden át a Madách Színház tagja, majd az Örkény Színházban is dolgozott. 1969-ben egyszemélyes színházat hozott létre, amelyben kabaréval, monodrámával aratott sikert, valamint külföldön is vendégszerepelt.

Generációjának egyik legsokoldalúbb és legtehetségesebb művésze volt. Számos tévé- és mozifilmben, rádiójátékban szerepelt, de játszott pantomimet, tánctanító lemezt, gyermekelőadást és sanzonestet is. 95 éves koráig játszott. Emlékezetes késői szerepét az Örkény Színházban Csehov Meggyeskert című darabjában Firsz, az inas figurájaként alakította. A Színházi Adattár 101 bemutatóját tartja számon.

Azt meséld el, Itala

Itala elkötelezett pedagógus volt. A kilencvenes években saját tehetséggondozó műhelyt alapított. A Gondolatiskola megelőzte a korát: reformpedagógiai módszereivel és egész embert nevelő szemléletével fiatalok százainak szerzett életre szóló, meghatározó élményeket. Tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is.

Írásra barátja, Örkény István bíztatta. Három könyve jelent meg, köztük az önéletrajzi, három kiadást megért Hogyan lettem senki? című kötet. Csak az engedhet meg magának ilyen címet, aki valaki. És nem akárki – írta róla az Örkény István Színház, amikor Mácsai Pál beszélgetett vele Azt meséld el, Itala címmel. – Békés Itala mindent látott. És mindenkit. 75 éve van színpadon. Tanú: nem csak a színházé. Rendszereké, izmusoké, kollégáké, felíveléseké és bukásoké. Szeme éles, ítélete tiszta, humora metsző.”

A művész 1964-ben Jászai Mari-díjban, 2010-ben Kossuth-díjban részesült, 2021-ben Budapestért díjat kapott. Békés Italától néhány kedvenc sorával, egy Weöres Sándor-idézettel búcsúzik közleményében az Örkény Színház: „Létrehozni a velem született s a szerzett képességtől telhető legjobbat, ha cipőt szegelek, ha fát ültetek, ha verset írok: ennyit kívánok önmagamtól”.

Hosszú és makulátlan élet az övé, egy szabálytalan személyiségé, egy szabályon kívülié, akinek az optikája hallatlanul éles, az emlékei tiszták, a tanulságai szarkasztikusak, szórakoztatók és bölcsek

– mondja róla az alábbi videóban Mácsai Pál.

Békés Itala utoljára Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című filmjében alakított a nagyközönség számára is emlékezetes szerepet: a Borbély Alexandra által játszott Máriának adott hihetetlen eleganciával pasifogási tanácsokat, az apró takarítónő figurájával lehengerlő jelenetben villantotta föl humorát, stílusát, színészi nagyságát.

Békés Itala búcsúztatására a művésznő kérésére szűk családi körben kerül sor.

(Borítókép: Békés Itala 2013. január 9-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)