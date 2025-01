Szász Júlia még nem tette túl magát a Nemzeti Színházban történt balesetén

Szász Júlia életét örökre megváltoztatta a 2023-as tragikus baleset, amely során súlyos sérüléseket szenvedett e a színpadonl. A Nemzeti Színház előadása közben, Horváth Lajos Ottóval együtt, négy méter magasról zuhantak le a díszletből, és hónapokig tartó rehabilitációra volt szükségük. A színésznő most a Galmour magazinnak beszélt arról, hogyan küzdött meg a testi és lelki traumákkal, és miként talált vissza a színpadra.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2023. november 10-én súlyos balesetet szenvedett Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadása közben. A két színész felépülése hosszú hónapokon át tartott, ezidő alatt pedig a „nemzetinek” is búcsút intettek, a történtek lélekben azonban továbbra is elkísérik a színészeket.

Legalábbis Szász Júliát biztosan, a színésznő ugyanis a Glamuornak adott interjújában elárulta. a mai napig kísérti az ominózus este, ám ebből a helyzetből is sikerült előnyt kovácsolnia. A balesetben a színésznő lába két helyen tört el, és orvosi beavatkozás során velőűrszegezéssel és csavarokkal rögzítették a csontokat. Emellett három bordája is eltört, és egy megrepedt. Hosszú hónapokat töltött kórházban, és a fájdalmas rehabilitáció mellett pszichikai terhet is cipelnie kellett.

Bár még mindig nem érte el a teljes gyógyulást, Szász Júlia úgy érzi, hogy a trauma ellenére fejlődött, és ez a fejlődés látható a színpadon is. Hangsúlyozta, hogy bár a baleset után sokféle félelem és szorongás élt benne, az egyes traumákon való túllépés és a rehabilitáció segítette őt abban, hogy fokozatosan visszataláljon a színpadra. Most már kezd visszaszokni, mind fizikailag, mind lelkileg, és azt mondja, hogy egyre ritkábban álmodik a balesetről.

Eleinte sok félelem és szorongás volt bennem, de mostanra szépen, fokozatosan kezdek testileg-lelkileg visszaszokni a színpadra. Jelenleg még csak két futó előadásom van, most kezdtem el próbálni a harmadikat. Felemelő érzés, főleg az, hogy csodálatos emberek vesznek körül, és nagyon izgalmas feladatokat kapok

– magyarázta a színésznő, aki ma már egyre ritkábban álmodik a történtekről is. „Néha igen, de egyre kevesebbszer. Ebben rengeteg munkám van. Egy éve járok fókuszált terápiára egy szakemberhez, volt olyan időszak, hogy intenzíven, heti két alkalommal vettem részt rajta. Ezek alatt az alkalmak alatt főként a baleset, és ahhoz kapcsolódóan a kórház, a rehabilitáció, a színház voltak a témáink. A terápiának köszönhetően a traumatikus élmények mára inkább csak rossz emlékekké szelídültek. De még nem vagyok teljesen túl ezen az egészen, ez egy hosszú folyamat. Dolgozom rajta”.

Júlia számára különösen nehéz időszakot jelentett a Nemzeti Színházból való távozás is, miután Vidnyánszky Attilával való konfliktusa miatt felmondott. Azonban azóta szabadúszó színészként dolgozik, és csak olyan feladatokat vállal el, amelyek valóban érdeklik és amelyek színészileg visszatöltik őt. 2024-ben egy új irányba is elindult, és egy számára teljesen új szakma kitanulásába vágott bele, mivel a színházat megelégelte.

Egy jó darabig úgy éreztem, nem szeretném ezt tovább csinálni. Aztán tavasszal kezdtem jobban lenni, és április-májusban egyre több felkérés érkezett, szóval úgy döntöttem, adok ennek még egy esélyt, de ezúttal teljesen máshogy állok hozzá. Egyébként nem csak gondolkodtam azon, hogy mit csinálnék, jelentkeztem is egy mentálhigiénés szakember képzésre, ami nagyon régóta érdekelt és úgy éreztem, össze tudnám kötni a színházzal

– tette hozzá Szász, aki azt is elárulta, hogy soha többet nem szeretne visszatérni a Nemzeti Színház színpadára a történtek után.