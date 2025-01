Kiakadtak a színházi dolgozók a kormány új salátatörvénye miatt

„A Színházi Dolgozók Szakszervezetének (SzíDoSz) elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a 2024-es év utolsó parlamenti ülésén, egy salátatörvényben elrejtve az Országgyűlés több ponton módosított több kulturális jogszabályt, köztük az előadóművészeti törvényt (Emtv.), a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működését szabályozó törvényt, a közművelődési intézmények működését szabályozó törvényt és a filmtörvényt” – közölte a szervezet közösségi oldalán kedden, hozzátéve, hogy a törvénymódosítás a SzíDoSz tagságát is érinti.

Mint részletezik, sem a törvényjavaslat eredeti szövegében, de még az úgynevezett részletes vitát lefolytató Kulturális Bizottság ülésén sem szerepeltek (vagy csak kis mértékben) a fent említett jogszabályokat érintő változtatások.

A szöveg módosítására a végszavazás előtt, a Törvényalkotási Bizottság ülésén került sor. Az eredeti salátatörvény-tervezetet 150 ponton változtatták meg. Ez olyan nagy mértékű módosítás, hogy az Országgyűlésnek a zárószavazás előtt külön kellett arról döntenie, hogy az eredeti szöveghez képest engedélyez-e ilyen mértékű túlterjeszkedést

– írták.

A bejegyzés szerint a szövegeket 150 pontban módosító indítványt nem a törvényjavaslatot eredetileg jegyző minisztérium, hanem a legnagyobb frakció képviselői terjesztették elő, társadalmi vitát azonban csak a kormány és annak minisztériumai által benyújtott törvényjavaslatok esetében kell lefolytatni, a képviselői módosító indítványok esetében nem.

„Így fordulhatott elő az, hogy a szakmai szervezeteknek nem volt lehetősége arra, hogy megismerjék a jogszabály-változásokat és kifejtsék előzetes álláspontjukat a törvénymódosítással kapcsolatban. Mi magunk is csak a Magyar Közlönyből értesültünk a törvény végleges, már elfogadott szövegéről” – tették hozzá.

Azt is megemlítették, hogy az elmúlt háromnegyed évben legalább két olyan – a minisztériumból kiszivárgott – komplett törvénytervezet járta meg a sajtót, illetve informálisan a szakmai szervezetek postaládáit, amelyekből az első a kulturális és művészeti ágazatok működésének egészét vette volna egyetlen jogszabály alá, majd egy másik az előadóművészeti törvény komplett módosítását tartalmazta volna – akkor a kulturális tárca minden hivatalos fórumon azt kommunikálta, hogy ezek csak munkaanyagok, már régen nem is az az irány, amit ezek a napvilágot látott szövegek tartalmaznak, és minden szakmai szervezetet és a törvénymódosításban érintett szereplőt be fognak vonni az előkészítő vagy véleményező munkába.

Közölték azt is, hogy miután a parlament elfogadta a jogszabályt, a köztársasági elnökaláírta és kihirdette, majd életbe is lépett. Mivel nem alkotmányellenes a szöveg és nem történt eljárási hiba sem, így semmiféle jogorvoslati fórum nem áll rendelkezésükre.

A SzíDoSz elnöksége elfogadhatatlannak tartja, hogy különböző eljárások következményeként a társadalmi és szakmai viták mellőzve legyenek, és elengedhetetlennek vélik azt, hogy a szakterületet érintő változtatások előkészítésébe vonják be a szakmai szervezeteket, így a munkavállalók érdekvédelmi szervezetét is. A teljes poszt itt olvasható. A salátatörvényről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.