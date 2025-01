Megszólalt a szexbotrányba keveredett világhírű író

Neil Gaiman tagadja az összes ellene felhozott vádat, miután több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg – írja a The Guardian. „Messze nem vagyok tökéletes, de soha senkivel sem folytattam beleegyezés nélküli szexuális tevékenységet. Soha” – közölte a szerző.

A New York Magazine címlapsztorijában nyolc nő vádolta meg Neil Gaimant szexuális visszaéléssel, de közülük négyen már júliusban előálltak történetükkel. Az író arról is ír, hogy partnerei csak szexuális értelemben érhették el, miközben érzelmileg elérhetetlen és énközpontú volt. Azt állítja, hogy kapcsolataiban nem volt annyira megfontolt, mint kellett volna.

Ugyanakkor, ahogy a múltamon gondolkodom, és újra áttekintem mindazt, ami valóban megtörtént, szemben azzal, amit állítanak, nem fogadhatom el, hogy bármilyen visszaélés történt. Ismétlem, soha senkivel nem folytattam beleegyezés nélküli szexuális tevékenységet

– jelentette ki, hozzátéve, hogy egyszerűen nem történtek meg azok a visszaélések, amelyekkel vádolják, illetve a történteket eltorzították, és semmi közük a valósághoz.

„Kész vagyok vállalni a felelősséget az általam elkövetett tévedésekért. De nem vagyok hajlandó hátat fordítani az igazságnak, és nem fogadhatom el, hogy olyasvalakinek írjanak le, aki nem vagyok, és nem tudom, nem is fogom beismerni, hogy olyan dolgokat tettem, amelyeket nem tettem” – fűzte hozzá a Csillagpor, az Amerikai istenek és a Coraline írója.

Gaiman ellen szexuális erőszak miatt feljelentést tettek az új-zélandi rendőrségen 2023 januárjában, de a nyomozást végül megszüntették.

A vádak

Scarlett Pavlovich huszonkét éves volt, amikor megismerkedett Gaiman volt feleségével, és a család bébiszittere lett az ötéves gyerekük mellett. Első találkozásukkor az író felajánlotta, hogy mártózzon meg a kerti medencében, majd meztelenül csatlakozott hozzá, hozzádörgölőzött, és arra kérte a fiatal nőt, hogy „mesternek” nevezze.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, később is sor kerülhetett zaklatásra: ekkor a bestsellerszerző anális szexet kezdeményezett, vajat használt síkosítónak, és rabszolgájának nevezte a nőt. A New York Magazine-nak nyilatkozó nők egyöntetűen arról számoltak be, hogy Gaimant mesternek kellett szólítaniuk, aki gyakran megalázta és degradáló szexuális tevékenységre vette rá őket.

Gaiman képviselői a Tortoise podcast megkeresésére úgy nyilatkoztak: a BDSM-praktikák legálisak, ha felnőttek között, kölcsönös beleegyezéssel történnek.

Egy másik esetben Gaiman és Pavlovich úgy folytattak szexuális aktust egy hotelben, hogy Gaiman fia is a szobában volt. Az író időnként beszélt is hozzá. Egy másik nő, Kendra Stout tizennyolc évesen ismerkedett meg Gaimannel egy író-olvasó találkozón, három évvel később szexuális viszonyt létesítettek. A nő szerint az író egy kirándulásuk alkalmával

megerőszakolta, miközben ő végig ellenkezett egy húgyúti fertőzés miatt.

Stout októberben feljelentette Gaimant. A negyedik nő, Katherine Kendall azt állítja, Gaiman meg akarta erőszakolni egy turnébuszban, majd 60 ezer dollárt kínált neki terápiára „a károk enyhítésére” – ahogy egy rögzített telefonbeszélgetésben állította.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.