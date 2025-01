Több új szobrot is kapott a legendás magyar festőművész

A kiállításon a Barcsay Jenő szoborpályázatra beérkezett huszonhat szobrászhallgató huszonnyolc terve, illetve a megvalósuló, nyertes pályamű látható. A portréktól kezdve Barcsay munkásságára reflektáló, az ő képi világából és poétikájából táplálkozó művekig, színes plexiből és vasból hegesztett kompozíciók, valamint 3D-fényképek és videóinstallációk is megtekinthetők az egyetemen.

Bárdi Dominik végzős hallgató Fénykapu című győztes alkotása − amelynek különlegessége, hogy áttört, a fényt derengőn áteresztő, nagyméretű alabástrom tömbből faragták ki −, valamint a második és harmadik helyezett hallgatók, Wessel Martin, Sarfenstein Ditta Margit és Tatár-Kiss Virág szobrászhallgató szobrai szintén megtekinthetők a kiállításon.

Sarfenstein Ditta Margit, Wessel Martin, Tatár-Kiss Virág és Bárdi Dominik

A nyitórendezvényen három fiatal, még pályakezdőnek számító, de a szakmában már elismert alkotó vehette át a Barcsay Díjat, amelynek elnyerésére a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány minden évben pályázatot hirdet. Idén az intézmény három korábbi hallgatója, Dávid Zita festőművész, Kovács Zoltán szobrászművész és Vető Orsolya Lia festőművész érdemelte ki a kitüntetést, amelyet a kuratórium elnökétől, Feledy Balázstól vehettek át.

Barcsay Jenő művészi hagyatéka

Barcsay Jenő (1900–1988) a XX. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, az absztrakt-konstruktivista irányzat meghatározó képviselője. Több mint hat évtizedes művészi pályafutása alatt a legkülönfélébb műfajokban és technikákban alkotott: az alföldi realista festészet hagyományaihoz kötődő portréi, klasszikus vonalvezetésű rézkarcai, expresszív tájképei, letisztult arányrendszerű figurális mozaikjai vagy a pusztán színekből és geometrikus alakzatokból építkező kompozíciói mind-mind a gazdag életmű részei. Barcsay alkotásai a magyar konstruktív törekvések csúcspontját képviselik, egyéni látásmódja ma is inspiráló.

Festői munkássága mellett Barcsay Jenő a Magyar Képzőművészeti Főiskolán is maradandót alkotott:

1945-től három évtizeden keresztül tanított művészeti anatómiát. Az általa kidolgozott módszertan ma is szilárd alapja az anatómia tantárgy oktatásának, amely nemzetközi szinten is komoly vonzerő a művészhallgatók számára. 1953-ban jelent meg Művészeti anatómia című tankönyve, amely azóta is a művészeti oktatás alapvető forrásműve, számos nyelvre lefordították. A kötetet illusztráló ceruzarajzai óriási művészi értékkel bírnak, munkájáért Kossuth-díjat kapott.

Galéria: Barcsay Jenő szoborpályázat

A Barcsay Emlékév keretében az intézmény nagyszabású programsorozatot – kiállításokat, könyvbemutatókat, Barcsay Jenő tanulmánykötetet, két könyvének újbóli kiadását, valamint konferenciát – szervez. A nyitókiállítás célja nem a teljes életmű, hanem a főbb alkotói korszakok, témák, motívumok bemutatása, a műfaji sokoldalúság kiemelése. Külön hangsúlyt kapnak a mester kevéssé ismert kései, absztrakt, úgynevezett „fekete korszakának” művei, valamint a máig alapműnek számító Művészeti anatómia című kötetének eredeti rajzai.

