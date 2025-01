A fiatalok megőrülnek Dosztojevszkijért az Egyesült Királyságban, különösen a TikTokon. Meglepő módon 2024-ben az orosz nagymester Fehér éjszakák című kisregénye lett legnépszerűbb olvasmány a szigetországban, legalábbis ezt mutatja a piacvezető angolszász Penguin könyvkiadó felmérése – írja a The Guardian. Egy 1848-ban kiadott könyvről beszélünk, amelyből az elmúlt egy évben mintegy 50 ezer példányt adtak el. Ezzel olyan klasszikusokat múlt felül, mint Jane Austen Büszkeség és balítélet, vagy George Orwell 1984 című könyve.

Mindenki őrülten szerelmes

A könyv sikerében meghatározó szerepet játszik a TikTok, amely a brit fiatalok legkedveltebb közösségi platformja. A felhasználók mintegy kétharmada 35 év alatti, egyharmada pedig még az 25-öt sem töltötte be. A BookTok-nak köszönhetően a kortárs írók népszerűsége rövid időn belül hatalmasat ugrott. Jellemzően az ifjúsági- és romantikus regények, valamint a fantasyk mennek, de nemcsak. Egyértelműen azt látni, hogy a klasszikusok iránti rajongás is gyorsan terjed a közösségi oldalakon. Dosztojevszkij Fehér éjszakák című műve pedig csak a legújabb eset, amely a jelenséget megerősíti.

Az orosz mester alkotása tavaly a Booktok mellett az X-et, az Instagramot, és a Bookstagramot is bejárta. Számos fotót osztottak meg a könyvben található idézetekkel, valamint több Spotify-beszélgetés is szól a kötetről.

Mindenki őrülten szerelmes akar lenni, ezért olvassák Dosztojevszkij Fehér éjszakáit

– olvasható egy bejegyzésben.

Balfék a nők terén

Ezen a ponton felvetődik a kérdés: miért vonzza a Z generációt egy 176 évvel ezelőtt megjelent könyv? Egyrészt talán azért, mert Dosztojevszkij 26 évesen írta, ahogy a mű főszereplője is 26 éves. Az ismertető szerint mint „oly sok Dosztojevszkij-regényben, ebben a kisregényben is az ismeretlen mesélő egyes szám első személyben meséli el a történetet, mely Szentpétervár utcáin játszódik és négy éjszaka történetét meséli el. Álmai azonban a történet végére elporladnak, s főhősünknek rá kell döbbennie: az álmok elfogytak, szembe kell nézni a valósággal”. Ez abszolút vonzóvá teheti a történetet azon fiatalok körében, akik folyamatosan az online térben élnek, és fizikailag elszigetelik magukat.

A Fehér éjszakák sikerének másik titka a könyv rövidsége lehet, angolul legalábbis alig több, mint száz oldal,

de a magyar fordítások is 140 és 200 oldal között mozognak. Szóval a kötet tökéletes arra is, ha valaki még csak ismerkedik az orosz irodalom világával, és betekintést akar nyerni. A Penguin közleménye szerint az elmúlt években más Dosztojevszkij-könyvek esetében is növekedő érdeklődést tapasztaltak, köztük A Karamazov testvérek iránt, amelynek eladásai 2020 óta csaknem megháromszorozódtak.

Bár nem az orosz nagymester az egyetlen klasszikus író, aki a Booktoknak köszönhetően a fiatal generációt is meghódította – legalábbis az Egyesült Államokban. Tavaly ugyanis Franz Kafka Levelek Milenához című műve is népszerű volt, persze nem annyira, mint a Fehér éjszakák. A jelenség azért örvendetes, mert azt mutatja, hogy a klasszikusokra szükség van, több generáción átívelően is.