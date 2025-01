Kiderült, mennyi pénz gyűlt össze Nádas Péter jótékonysági aukcióján

Páratlan összefogás tapasztalható a közösségi médiában. Számos író, mások mellett Tompa Andrea, Visky András, Szabó T. Anna és Nyáry Krisztián összefogott, hogy megmentse Magyarország egyik legfontosabb irodalmi folyóiratát, a pécsi Jelenkort.

Nádas Péter Kossuth-díjas író a folyóiratot támogató nagykövetként saját gyűjteményéből állított össze egy különleges válogatást, melynek alkotásait jótékonysági aukcióra bocsátja, és az így befolyt teljes összeget a folyóirat javára ajánlja fel. Az árverés 2024. december 16-án indult az axioart.com internetes műkereskedelmi portálon, és 2025. január 5-ig tartott.

Meghaladja a kétmillió forintot

A 29 tételből álló aukciós lista egyebek mellett magába foglalt Nádas-fotókat, az író dedikált német és angol nyelvű, illetve bibliofil köteteit, továbbá képzőművészeti alkotásokat Keserü Ilonától, Huszárik Zoltántól, Bálint Endrétől, Vajda Júliától, valamint olyan külföldi alkotóktól, mint Alexander Polzin, Horst Antes vagy Susanne Theumer, de kalapács alá került egy antikváriumi ritkaság Thomas Manntól a húszas évek elejéről.

Az axioart.com felületén lebonyolított árverés nagy érdeklődés mellett zajlott, és január 5-én este sikeresen zárult, bevétele meghaladja a kétmillió forintot.

Nádas Péter jótékonysági aukcióját segítette a zalaegerszegi Balog házaspár – Balog Vali (könyvkötő) és Balog László (képkeretező) –, akik pro bono vállalták a licitre bocsátott műalkotások keretezését; Winkler Nóra, aki az aukció ötletétől az indulás pillanatáig támogatta a projekt megvalósulását; az Axioart internetes műkereskedelmi portál kollégái szakmai segítségük mellett lemondtak a nyertes licitek után nekik járó jutalékról. A fent említetteken túl a Jelenkor folyóirat szerkesztősége köszönetet mond nélkülözhetetlen segítségéért Orosz Anettnek, Nádas Péter sajtósának, aki az elejétől a végéig lebonyolította az aukciót.

Végül és elsősorban a Jelenkor folyóirat köszönetet mond Nádas Péternek, a lap szerzőjének.

A jelenlegi, súlyos helyzet híre talán senkit sem ért váratlanul, főképp miután kiderült, hogy a kormány nemrégiben évi 1 milliárd 800 millió forintos többlettámogatást vett el a szcénától. Ágoston Zoltán már ezt követően is nyilatkozott lapunknak, akkor azt mondta, hogy ez a döntés a Jelenkort egészen súlyos helyzet elé állítja, az amúgy is alulfinanszírozott folyóirat megjelenését teszi kétségessé. „Nélkülözhetetlen része volt az elmúlt négy évben a Jelenkor költségvetésének, mivel – szemben az NKA-támogatással – bérekre is lehetett fordítani.”

A Jelenkor folyóiratért indított gyűjtés és árverés a jougyekert.hu-n zajlik.