Ezeket a könyveket nagyon várjuk 2025-ben

Ha 2025-ben nagyszabású műre vágyunk, úgy hisszük, Thomas Pynchon Against the Day című klasszikusát minden elfogultság nélkül, jó szívvel ajánlhatjuk. A 87 éves, legendás amerikai szerző művéről világszerte azt írják, hogy grandiózus. Ez azt vetíti előre, hogy a Jelenkor Kiadó ismét jó lóra tett. Pynchon számos korábbi munkájához hasonlóan a karakterek között vannak anarchisták, matematikusok, drogosok, őrült tudósok és kémek is. A The Washington Post könyvajánlója szerint Pynchont leginkább az foglalkoztatja, hogy bármely korszak tisztességes emberei hogyan viselik el az elnyomó rezsimeket.

A helyiek misztikusnak tartják

Nyolc év után új regénnyel jelentkezik az olasz sztárszerző, Alessandro Baricco. Az Abel című könyv a Helikon Kiadó gondozásában 2025-ben magyarul is olvasható lesz. A torinói sztárszerző elsősorban a Novecento, a Tengeróceán és a Selyem című bestsellerregényeiről ismert, de kulturális műsorok televíziós műsorvezetőjeként, drámaíróként és esszéíróként is népszerű. És a magyar olvasók körében sem ismeretlen, eddig 14 kötete jelent meg a Helikon Kiadónál.

A történet egy képzeletbeli Nyugaton játszódik, ahol a 27 éves Abel a seriff. A fiú legendává válik, amikor egy rablásnak sikerül véget vetnie azzal, hogy egyszerre két fegyverrel lő különböző célpontokra. Erre kevés férfi képes, ezért a helyiek „misztikusnak” tartják.

Egy forradalmár felesége címmel jelenik meg 2025 májusában Spiró György új regénye a Magvető Kiadó gondozásában. A regény főhőse egy asszony: Táncsics Mihály felesége. Az ő szemszögéből ismerhetjük meg a kor ikonikus szereplőit, mint például Kossuth Lajost. A kiadó szerint a Kossuth-díjas író a rá jellemző elemi érdeklődéssel és rengeteg kutatómunkával írja meg nekünk a magyar történelem fontos és eddig alig vagy inkább félreismert évtizedeit.

Az ír Paul Lynch nyerte a 2023-as a Booker-díjat Prophet Song (Próféta éneke) című disztópikus családregényével, amely egy képzeletbeli, diktatúra felé sodródó Írországban játszódik. A Dublinban élő Lynch ötödik regénye a nyugati demokráciákban tapasztalható nyugtalanságot tükrözi, és az olyan katasztrófákkal szembeni közönyt mutatja be, mint a szíriai összeomlás. Lynch regénye Bartók Imre fordításában, és a Helikon Kiadó gondozásában jelenik meg ebben az évben.

Ferenc pápa önéletrajza

A vízhiány növekszik, és világszerte egyre aggasztóbb, ahogy a tengerszint emelkedése is. Éppen ezért talán időszerű, hogy a víz értékességét, no meg politikáját – ha van ilyen – egy regény is bemutassa. Elif Shafak. Vannak folyók az égben (fordítók: Sipos Kata és Nagy Marietta) című műve erre vállalkozik. Az Európa Kiadó gondozásában megjelenő alkotás egy mágikus realista felütéssel kezdődik: egy esőcsepp történetét követi nyomon kontinenseken keresztül, évszázadokon át.

Ferenc pápa eredetileg úgy rendelkezett, hogy ez a kivételes dokumentum csak a halála után lásson napvilágot. Ám a remény jubileumi éve és korunk szükségletei arra sarkallták az egyházfőt, hogy már most elénk tárja értékes örökségét.

A Remény az első olyan önéletrajz, amelyet hivatalban lévő pápa publikál, és megírására az elmúlt hat évben került sor.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelenő elbeszélés a huszadik század első éveiben indul: megismerhetjük a pápa olasz gyökereit, felmenői kalandos életét és kivándorlásukat Latin-Amerikába. Ezt követi a gyermek- és serdülőkori élmények elmesélése, a hivatásválasztás, valamint a felnőttlét eseményeinek taglalása. Napjainkig nyomon követhetjük pápaságának történetét.

Annie Ernaux – Irodalmi Nobel-díjas francia szerző – tízéves korában tudta meg egy beszélgetésfoszlányból, hogy volt egy nővére, Ginette, aki meghalt, mielőtt Annie megszületett volna. Több mint hatvan évvel később, 2011-ben Ernaux levelet írt ennek a nővérnek, akit soha nem ismert, de akinek az emléke mindvégig meghatározta az életét. A Magvető Kiadó gondozásában megjelenő, A másik lány című regény Gulyás Adrienn fordításában jelenik meg.

Radnóti életműve inspirálta

S. A. Cosby regényeit a kritikusok előszeretettel látják el a déli noir címkével, és az utóbbi években a krimi műfaj legértékesebbnek tartott díjaiból többet is megkapott. A Bűnösök vére folyjon egyöntetűen a legjobb könyve mind a szakírók, mind a rajongók szerint. Stephen King egyenesen üdvrivalgással fogadta a New York Times hasábjain, Dennis Lehane az amerikai bűnügyi regények jövőbeli csillagának kiáltotta ki Cosbyt, és mellettük lenyűgözött még olyan további sztárszerzőket is, mint Kristin Hannah vagy Michael Connelly. Az Agave Kiadó gondozásában megjelenő könyvet Pék Zoltán fordította a magyarra.

Fotó: Wikipedia S. A. Cosby 2023-ban

Az Irodalmi Nobel-díjas Han Kang a Nem válunk szét című művében (fordító: Kiss Marcell) sem tud eltávolodni az erőszaktól. A Jelenkor Kiadó gondozásában megjelenő könyv története visszarepít bennünket Korea háborús történelmébe, és két nő barátságába is betekinthetünk. 2025-ben jelenik meg a Prae Kiadónál Radu Vancu Kaddis Radnóti Miklósért című verseskötete André Ferenc fordításában. A fordítóval nemrégiben az 1749.hu készített interjút, amelyből megtudhatjuk, hogyan talált rá Radu Vancu román költő Radnóti életművére, mi inspirálta, hogy verseket írjon a tragikusan elhunyt költőről, és mennyire abszurd fordulat, hogy mindez két nyelvi váltást követően visszafordul magyarra.