Meghalt Joan Plowright

95 éves korában elhunyt Joan Plowright díjnyertes színésznő, aki néhány éve vonult vissza, miután megvakult. A Golden Globe- és Tony-díjas színésznő több mint hét évtizedes pályát futott be.

95 éves korában elhunyt Joan Plowright díjnyertes színésznő, Laurence Olivier özvegye, amit a család jelentett be − fogalmaz az ír RTÉ. A közlemény szerint: „Dame Joan Plowright, Lady Olivier családja nagy szomorúsággal tudatja, hogy Dame Joan Plowright, Lady Olivier békésen hunyt el 2025. január 16-án, 95 éves korában, családja körében Denville Hallban”.

Hét évtizedes, hosszú és fényes karriert futott be a színházban, a filmben és a televízióban, amíg vaksága miatt nyugdíjba nem vonult. Az utolsó 10 évét Sussexben töltötte, ahol állandóan látogatták a barátai és a családja.

„A család mély hálával tartozik Jean Wilsonnak és mindazoknak, akik hosszú éveken át részt vettek a gondozásában” − írták.

Joan szerető családot hagyta hátra: Tamsin és Wilf, Julie-Kate és Dan, Richard, Shelley, Troy, Ali, Jeremy, mostohaunokája és dédunokája Kaya és Sophia, valamint hamarosan érkező dédunokája. A család arra kéri Önöket, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben az időszakban. Nagyon büszkék vagyunk mindarra, amit Joan tett, és arra, hogy szerető és mélyen befogadó ember volt.

A Scunthorpe-ban született Plowright a helyi gimnáziumban tanult, majd 17 évesen ösztöndíjat nyert az Old Vic Theatre Schoolba. Első színpadi szereplése 1948-ban volt az If Four Walls Told című darabban volt a Croydon Repertory Theatre-ben, majd később a Royal Court angol színházi társulatához csatlakozott.

Laurence Olivierrel 1957-ben találkozott, amikor ő még az Elfújta a szél sztárjának, Vivien Leigh-nek a férje volt. Akkor szerettek egymásba, amikor John Osborne A komédiás című művének színpadi változatában játszottak.

Oscarra is jelölték

Plowright a Sztálin című televíziós életrajzi filmben és az Elvarázsolt április című drámában nyújtott Golden Globe-díjas alakításaival vált ismertté, amelyért Oscar-díjra is jelölték. A Szeretlek holtodiglan című filmben River Phoenix oldalán szerepelt, és a West End és a Broadway sztárja volt a nemzetközi filmsiker előtt.

Számos további filmes munkája közé tartozik A komédiás, az Equus, Az utolsó akcióhős, az Írországban forgatott Vígözvegyek, amelynek társszerzője Hugh Leonard volt, a Tea Mussolinivel és A Spiderwick krónikák. 1961-ben Tony-díjat nyert Jo szerepéért Shelagh Delaney Egy csepp méz című Broadway-darabjában, amelyben a néhai Angela Lansburyvel játszott.