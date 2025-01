Lady Gaga és Billie Eilish is koncertet ad a kaliforniai tűzvész károsultjaiért

A The Hollywood Reporter szerint a FireAid jótékonysági koncert fellépői között szerepel még Jelly Roll, Lil Baby, Tate McRae és Gwen Stefani is. A TMZ szerint a hivatalosan meg nem erősített fellépők között ott a Red Hot Chili Peppers, a Green Day és Gracie Abrams is, és még további nevek várhatók.

A hónap elején kezdődött kaliforniai tűzvésznek már 25 halálos áldozata van, és további 38-an eltűntek. Több mint 12 000 épület semmisült vagy rongálódott meg. A FireAidet múlt héten harangozták be, a koncert partnerei a Live Nation, az AEG és az Azoff Company.

A koncert az Intuit Dome-ban, a Los Angeles Clippers otthonában lesz. A bevételt az infrastruktúra újjáépítésére, a kitelepített családok támogatására és a tűzmegelőzési technológiák és stratégiák fejlesztésére fordítják.

Az Eagles együttes 2,5 millió dollárt adományozott az eseménynek,

bár egyelőre nem világos, hogy ők is fellépnek-e. A hírességek közül egyébként Leonardo DiCaprio és Jamie Lee Curtis is jelentős összegeket adományozott a segítségnyújtásra.

Lady Gaga 2018-ban a Vöröskereszttel együttműködve pizzákat szállított az erdőtüzek károsultjainak, miután ő is kénytelen volt elhagyni malibui otthonát. Gwen Stefani 2007-ben egy főiskolai ösztöndíjalapot is indított az erdőtüzek által érintett diákok számára.