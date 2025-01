Szerelemről, gyermekvállalásról és munkáról is mesélt a színész és felesége, Gál Réka Ágota a Palikék Világa című műsorban.

Nagy a szerelem Brash Bence és a felesége között, noha a kapcsolatuk nem indult könnyen – vallotta be Bence a Palikék Világa legutóbbi adásában. Szerelemről, gyermekvállalásról és munkáról is mesélt a színész és felesége, Gál Réka Ágota. Kiderült az is, hogyan képzelik el a jövőt, miután már megérkezett a kicsi.

„Nem volt egyszerű. Ez egy érdekes találkozás volt, amikor a Rékával találkoztunk, azóta tudom, hogy tényleg van olyan, hogy ha meglátsz valakit, akkor érzed, ott valami történik. És nem is kell hozzá beszélgetni, vagy nem is kell hozzá bármi, hogy történjen, hanem egyszerűen érzed, hogy van dolgod a másikkal. Rékával is ez így történt” – mondta az ifjú férj a Blikk beszámolója szerint.

Zavarba jött, amikor megtudta, hogy apuka lesz

A pár arról is beszélt, mit éreztek, amikor megtudták, hogy gyermekük lesz.

Úgy éreztem magam, mint egy kisfiú, zavarban voltam. Rékán azt láttam, hogy ő csak nevet. Állt ott a teszttel és nevetett

– idézte fel a pillanatot Brasch Bence. Gál Réka a műsorban azt is elárulta, hogy a szülés után viszonylag hamar szeretne visszatérni a munkába.

„Én még félek attól, hogy hogyan fogok visszatérni… Egyébként viszonylag hamar vissza akarok állni a munkába. Már szeptembertől el akarok kezdeni dolgozni, akkor lesz kábé féléves a pici. Nyilván megkönnyíti a helyzetemet, hogy a Bence szerintem csodálatos apuka lesz, és hogy ő mindenben támogat engem. És tudja rólam azt – meg én is magamról –, hogy akkor leszek jó anyuka, ha mellette tudom csinálni a pörgést” – árulta el.