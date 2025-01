Egy matematikai számítás megmutatja, hogy kik lesznek az Oscar-gála nyertesei

A végső döntést persze nem egy képlet határozza meg, de érdemes odafigyelni az előrejelzésre, tavaly ugyanis minden főbb kategóriában eltalálta a végső győztest, ami most egy magyar házaspár történetét bemutató filmtől várja a díjhalmozást. Nagy kérdés azonban még az is, hogy lesz-e egyáltalán gála, ha lesz, mikor lesz, az amerikai filmakadémia ugyanis a Los Angelesben tomboló tűz miatt a jelölések nyilvánosságra hozatalát elhalasztotta, és a díjátadó megtartásával kapcsolatban is röppentek már fel olyan hírek, hogy későbbi időpontra tolják.