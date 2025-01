Márkó és Barna Síkideg – Jó most magyar fiatalnak lenni

Márkó és Barna szerint különösen jó most magyar fiatalnak lenni. Ráadásul, ha ezt valaki nem tudná, hála Istennek a kormány tájékoztatja róla. Ebben az adásban volt még szó a taxistüntetésről, autóra szerelhető rénszarvas agancsokról és arról, kell-e hajat mosni a fodrász előtt. Márkó és Barna élőben legközelebb április 23-án lép majd fel az Akváriumban , jegyeket itt vásárolhat .

A Szemle rovatban volt, aki Balin hagyott rövidnadrágját szeretné hazahozatni valakivel, volt, aki megcsalta a férjét, ezért attól félt, hogy őt is meg fogják csalni, és volt, aki azt írta ki a lépcsőházba, hogy ha túl hangosan zuhanyzik, hívják rá a rendőrséget.

Márkó szerint különösen jó most magyar fiatalnak lenni. Erről hála istennek a kormány hivatalos Facebook oldaláról tudott tájékozódni, ahol kiderült, hogy akár már havi 160 ezer forintos munkabérre és 300 ezer forintos pályakezdési juttatásra is számíthat egy fiatal. Ráadásul ezt orosz fiatalokkal illusztrált stock videóval reklámozták. Barna szerint biztosan kiírtak egy tendert stock videókra, és az orosz lett a legolcsóbb, nincs ezzel semmi gond.

Barna ezen a héten szolgálati közleményként arra kérte az embereket, hogy szedjék le autóikról a felszerelhető rénszarvas agancsokat és nózikat, mert iszonyatosan idegesíti. Ráadásul rákeresett a termék oldalán található értékelésekre, ahol sokan írják, hogy jól működik, mert mindenki őket nézi az utcán. Márkó szerint ez mondjuk semmire sem garancia, hiszen akkor is mindenki őt nézné, ha éppenséggel levágná a bőrt az arcáról.

Mit fog szólni a fodrász?

Márkó számára óriási dilemma, hogy mit csináljon akkor, amikor pár nap van hátra a fodrász időpontig. Vajon mosson hajat, vagy ne? Fölösleges, hiszen a fodrász úgyis megmossa, vagy pont azért mossa meg előre, mert nehogy már koszos hajjal állítson be a fodrászhoz? Ugyanez a dilemma amikor takarítót vár haza, és előtte kényszeresen kitakarít, nehogy rosszat gondoljon róla a takarító.

Taxis tüntetés

Barna a legújabb taxistüntetésen húzta fel magát. Nem érti, hogy a nemrég megemelt tarifák és már amúgy is kiváltságos adózási helyzetben lévő taxisok miért tüntetnek megint? Márkó szerint egyébként igazuk van, hiszen a szakma rengeteg pluszköltséggel jár, különben is, példaértékű, ahogy a taxisok szakszervezetekbe tudják szervezni magukat és képviselni tudják érdekeiket a döntéshozók előtt. Ezzel Barna is egyetért, szerinte is tanulhatna tőlük sok más szakma a képviselet és az összefogás terén.

Ebben az adásban volt még szó arról, hogy miért bénul le az ember teste, ha egy pontot, például a könyökét beüti, emberekről, akik nem írják ki normálisan az árát az eladni kívánt termékeikre az interneten, de arról is, hogy hogyan lehetne még jobban lezülleszteni a felsőoktatást Magyarországon.

Márkó és Barna legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lép majd fel, jegyeket már most is lehet vásárolni, itt.

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról, ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Márkó és Barna Síkideg legújabb részét, ide kattintsanak!