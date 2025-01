Erre biztosan felkapja a fejét, az egész ország a Himnuszt fogja énekelni

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Az ország legtöbb pontján pedig komolyan veszik az ünneplést. Budapesten és több vidéki városban színes programokkal készülnek.

Kölcsey Ferenc első verseskötete

Már hagyomány, hogy a magyar kultúra napján, január 22-én magyar filmeket vetítenek a budapesti Urániában. Így lesz idén is: 12 magyar filmet tűznek műsorra a tavalyi év és a közelmúlt terméséből. Látható lesz a tavalyi év három legsikeresebb magyar filmje: a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Fekete pont, de helyet kapnak olyan közönségkedvencek is, mint az És mi van Tomival? vagy a Ma este gyilkolunk.

A Magyar Nemzeti Levéltár is színes programokkal várja az érdeklődőket. A jeles nap alkalmából a levéltár munkatársai több, kulturális szempontból kiemelt dokumentumot bemutatnak a Bécsi kapu téren, a látogatók megtekinthetik többek között Kölcsey Ferenc verseskötetének első kiadását, amely tartalmazza a Himnuszt is, emellett látható lesz több érdekes XIX. századi irat is. A nemzet emlékezete – A magyar történelem mérföldkövei című kiállítás anyagát is díjmentesen tekinthetik meg.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ ingyenes nyílt napot rendez. A cirkuszi Tudományos tár rákosligeti telephelyén artistaművész vendégekkel, új szerzeményekkel és interaktív játékokkal várja a közönséget.

Határtalan ünneplés

Pécsett a Kodály Központban A Szélkiáltó együttes 50 éves jubileumi koncertjét ingyenesen lehet megtekinteni. A Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági Tanuló Terében a Litera-Túra Művészeti Magazin szerzőinek felolvasóestje lesz. Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színházban a Debreceni Népi Együttes ad ünnepi műsort. A MODEM-et Török Krisztián Gábor kurátori tárlatvezetésével járhatjuk be. A Déri Múzeumban pedig Debrecen arca könyvbemutatót rendezik meg. Székesfehérváron a Vörösmarty Színház a Határtalanul című műsorral tervez ünnepelni.

Fonyódon és Siófokon irodalmi esttel várják az érdeklődőket. Kecskeméten Csík János Kossuth-díjas népzenész pályája alakulásáról, a Csík Zenekar hagyományőrzésben betöltött szerepéről, a magyar népi kultúra identitáserősítő jelentőségéről vall előadásában. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Magyar Művészeti Akadémia Kecskeméti Regionális Munkacsoportja pedig közös rendezvénnyel készül. Szentendrén egész napos programsorozattal készülnek, egyebek mellett filmvetítésekkel, könyvbemutatóval és helytörténeti sétával invitálják az érdeklődőket.