Az új vezetés „meglehetősen lelakott állapotban” örökölte meg a Pesti Magyar Színházat

Interjút adott a Deszkavíziónak Nagy Viktor, aki közel egy éve vette át Zalán Jánostól a Pesti Magyar Színház vezetését. A kérdésre, hogy miképpen értékeli az elmúlt időszakot, ezt mondta:

„A válaszhoz ezt az egészet két részre kell bontanom. Az egyik oldala egy szigorúan gazdasági történet, amely magába foglalja az üzemszervezést. […] Azt is ki kell mondani, hogy a Magyar Színház mind strukturálisan, mind szervezetében egy elhanyagolt állapotban lévő színház volt. Rengeteg szervezeti kérdést kellett megoldani, ami egy új vezetési struktúrát is magával hozott.

Másrészt az épületet meglehetősen lelakott állapotban örököltük meg,

a közönségforgalmi területeken és a színpadon is már-már aggasztó méreteket öltött a probléma. Ennek egy részét is igyekeztünk megoldani, elsőként a nézők számára is jól látható helyeket tettük rendbe: felújítottuk a büfét, a ruhatárat, a jegypénztárt, a mosdókat. Rengeteg pénzt és energiát fordítottunk erre, de még így is büszkén jelenthetem ki, hogy a színháznak per pillanat nulla az adósságállománya. Jó évet zártunk gazdaságilag.”

Felújításra nem jutott pénz

Mindez annak fényében érdekes, hogy – amint azt megírtuk – a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) feljelentést tett Polt Péter legfőbb ügyésznél a Pesti Magyar Színház (PMSZ) gazdálkodásával kapcsolatban. A feljelentés az alapján a belső ellenőrzés alapján történt, amit a KIM soron kívül folytatott le a PMSZ működési problémáival összefüggésben arra az időszakra vonatkozóan, amikor Zalán János volt a színház igazgatója.

A belső ellenőrzés során többek között a külföldi kiküldetésekkel, a hivatali gépkocsik használatával és angoltanfolyamokkal kapcsolatos szabálytalanságokat is feltártak, a feljelentés szerint az ellenőrzés alapján elkészített jelentésben foglaltak az alábbi bűncselekmények megállapítására lehetnek alkalmasak:

költségvetési csalás bűntette,

számvitel rendjének megsértése bűntette,

hűtlen kezelés bűntette.

Amíg tehát utazásra, szállodára, benzinre jutott elegendő pénz, addig a színház felújítására nem. A feljelentésben érintett Zalán Jánost a tárca ezek után 2025. január 10-én kinevezte egy másik színház, a Kolibri élére.

Szakmai-üzemeltetési frissesség

A Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság üdvözölte Zalán János kinevezését. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a fenntartók jelentős jogosítványokkal rendelkeznek világszerte az általuk finanszírozott intézmények gazdasági és jogi folyamatainak ellenőrzésében, a költségvetés meghatározásában, valamint a vezetők kinevezésének módjában.

Magyarországon hosszú ideje szakmai kuratóriumok segítik a döntéshozókat, ám a végső felelősség az ágazat vezetőjét – vagy adott esetben a városvezetőt – terheli

– írták. Szerintük a miniszter a Kolibri Színház esetében úgy ítélte meg, hogy kívülről érkező, megújulást és szakmai-üzemeltetési frissességet hozni képes, tapasztalt vezetőt bíz meg a következő öt évre.

Teljes arculatváltás

Nagy Viktor a Deszkaviziónak adott interjúban beszélt még a teljes arculatváltásról, valamint arról, hogy a színház nevéből elhagyták a „Pesti” szót, és most már Magyar Színházként működnek. A művészi elképzeléseket illetően elmondta: „Repertoárszínház vagyunk, ami azt jelenti, hogy görgetjük magunk előtt azokat az előadásokat, amelyeket megörököltünk.”

Kezdőlépésként bemutatták a Jó estét nyár, jó estét szerelem című darabot a Stúdiószínházban, decemberben a Koldus és királyfi musicalt, Tolcsvay László és Müller Péter Sziámi szerzeményét, februárban pedig a Hamletettűzik műsorra. „2016-ban rendeztem itt, a Magyar Színházban a Valahol Európában című musicalt, amely azóta is műsoron van, lassan a 200. előadást ünnepeljük, és még mindig töretlen a népszerűsége” – említ példát a musical műfajának hazai sikerére.