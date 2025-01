Zalán János reagált az Index cikkére

Zalán János, a Kolibri Színház frissen kinevezett és a Pesti Magyar Színház korábbi igazgatója egy nyilatkozatban és egy nyílt levélben reagált két, az Indexen 2025. január 20-án megjelent írásra. A dokumentumokat Kósa Péter Zsigmond, a Pesti Magyar Színház volt gazdagági igazgatója juttatta el Zalán János nevében az Indexhez.

A nyilatkozat az Index Büntetőfeljelentést tett a minisztérium a Pesti Magyar Színház ügyében című cikkére reagál. Ebben azt írtuk, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 2024. május 23-án – a tudomásukra jutott információk alapján – feljelentést tett ismeretlen tettes(ek) ellen a Pesti Magyar Színház (PMSZ) ügyében. A feljelentés azon belső ellenőrzés alapján történt, amit a KIM soron kívül folytatott le a PMSZ működési problémáival összefüggésben arra az időszakra vonatkozóan, amikor Zalán János volt a színház igazgatója. Az a Zalán János, akit Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter 2025. január 10-én kinevezett a Kolibri Színház élére.

„NYILATKOZAT

A mai napon a sajtóban megjelent hírben foglaltakat, mely személyemet az abban írt állítólagos feljelentéssel kívánja összefüggésbe hozni, határozottan visszautasítom és rágalomnak tartom.

Semmilyen feljelentésről nincs tudomásom, a hatóság nem keresett ilyen ügyben, ellenem semmilyen eljárás nincs jelenleg folyamatban. Természetesen ahogyan eddig is, jelenleg is és a jövőben is elérhető és megtalálható vagyok, amennyiben a sajtó vagy bármely hatóságnak kérdései lennének hozzám. A sajtó számára több ízben is eljuttatott pályázati anyagom, tények és kettős mérce dokumentumaim eddig sem kerültek be a cikkek tartalmába, így kénytelen vagyok azt gondolni, hogy a sajtó nem kíváncsi a tényekre. A személyemet ezáltal egyértelműen összefüggésbe próbálja hozni az állítólagos feljelentéssel, melynek célja az új kinevezésem miatti támadás, annak egy újabb felvonása.

A rágalmakra a honlapomon is elérhető https://zalanjanos.masterfilm.hu/ tényekkel szeretnék válaszolni a színház általam vezetett időszakában történt gazdálkodásával kapcsolatban.

Zalán János s. k.

2025. 01. 20.”

A másik dokumentum, amit Zalán János nevében Kósa Péter Zsigmond eljuttatott a szerkesztőségükbe, egy nyílt levél, amit egy olyan cikkre írtak, amiben Nagy Viktornak, a (Pesti) Magyar Színház jelenlegi igazgatójának interjúját szemléztük, amit a Deszkavíziónak adott, és amiben elmondja, hogy az új vezetés „meglehetősen lelakott állapotban” örökölte meg a Pesti Magyar Színházat. A nyílt levél tehát gyakorlatilag egy másik orgánumnak adott interjúra reagál.

„NYÍLT LEVÉL

A Pesti Magyar Színház működésével kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázására! Azok számára, akiket érdekel az igazság.

Tisztelt Érdeklődő!

A mai napon a sajtóban megjelent https://index.hu/kultur/2025/01/20/pesti-magyar-szinhaznagy-viktor-igazgato-interju/ hírben foglaltak nem a teljes valóságot mutatják be, így alkalmasak a személyem és vezetésem alatti időszak köztudottan forráshiányos működését úgy beállítani, mintha az intézmény az én vezetésem alatt került volna »meglehetősen lelakott állapotba«. Kérem, olvassák el a 2014-ben beadott pályázatomat, amiben már akkor jeleztem, hogy az infrastruktúra már akkor felújításra szorult. Erről az időszakról is van iktatott átadás-átvételi jegyzőkönyv a minisztérium archívumában.

»A válaszhoz ezt az egészet két részre kell bontanom. Az egyik oldala egy szigorúan gazdasági történet, amely magába foglalja az üzemszervezést. […] Azt is ki kell mondani, hogy a Magyar Színház mind strukturálisan, mind szervezetében egy elhanyagolt állapotban lévő színház volt.« – nyilatkozza Nagy Viktor.

Való igaz, az egyik része szigorúan gazdasági történet: egy gazdasági sikertörténet!

»A Magyar Színház mind strukturálisan, mind szervezetében egy elhanyagolt állapotban lévő színház volt.« Amint azt már említettem, ez egy 60 éve megoldatlan komoly probléma. A »lelakottság« tényéről, az infrastruktúra állapotának sürgős felújítás szükségességéről, és igényének kérvényeiről mind a színház, mind a fenntartónál évek alatt felhalmozódott, iktatott levelek tucatjai tanúskodnak. Sajnos az én vezetésem alatt az infrastrukturális felújításra nem kaptunk forrást! A minisztérium több ízben is megerősítette, tudatában van az örökölt infrastruktúra lelakottságának tényével, de sajnos ennek a kérésnek a teljesíthetőségét a Covid és az orosz–ukrán háború költségvetési oldalról eddig felülírta. Tudvalevő, hogy minden területen beruházási stop volt életben. Szervezetében elhanyagolt? Új vezetés, új szervezeti struktúra kialakítására törekszik. Ha más a vezetési módszer, ahhoz kell igazítani a működést is, de hogy elavult lett volna, azt semmiféleképpen sem mondanám. Minden színház szervezeti működése más és más, nincs két egyforma színház ma Magyarországon, munkánk sikerét a több száz milliós eredmény igazolja.

»…felújítottuk a büfét, a ruhatárt, a jegypénztárt, a mosdókat.« Örömmel olvasom, hogy a többlet pénzügyi forrás, amit az intézmény részére szereztem, és a gazdaságos működésből eredő 466,8 M Ft-os többletbevétel erre is fedezetet tudott nyújtani az új vezetésnek, és már nem az infrastrukturális válsághelyzetek sokaságát kellett megoldaniuk.

»Felújításra nem jutott pénz.« A Pesti Magyar Színház igazgatói átadás-átvétel részt képező dokumentumban, melyet a fenntartó képviselete előtt mindkét fél aláírt, a következő olvasható: »Az intézmény működése nemhogy biztosított a jövőre nézve, hanem még 226 M Ft-ot meghaladó többletet is termelve kerül átadásra.«

Természetesen ebből a forrásból és az intézmény bankszámláján lévő forrásból (2024. 01. 02-i állapot szerinti 339 M Ft) és a fenti 226 M Ft-ot meghaladó többletből – melyek összesen 565 M Ft-ot tesznek ki – ezek a beruházások már kényelmesen megvalósíthatók voltak Nagy Viktor számára. Fenti tényadatokból jól látszik, hogy a 2024. évben az új vezetés által a cikkben idézett célokra elköltött több száz millió Ft forrást az én vezetésem alatt megtermelt pluszforrás biztosította. Hogy nincs „az intézménynek adósságállománya”? Persze hogy nincs, köszönhetően a hatékony, gazdaságos és eredményes működésünknek, hiszen még egyszer nyomatékosítsuk leírva is: 565 M Ft plusszal (többlettel) adtuk át az intézményt.

Mindenekelőtt leszögezném, hogy a Magyar Színház új vezetésének szerencsére már nem kellett azzal bajlódnia, amikkel a vezetésem alatt jómagam szembesültem. Alapvető feladatom volt, hogy a biztonságos működés érdekében a közel 60 éve elavult állapotban lévő intézményben a biztonságos működési feltételek megteremtése érdekében az alábbi beruházásokat elvégezzük annak érdekében, hogy a színház alapvető működőképességét egyáltalán fenn tudjuk tartani a 2015–2023 közötti időszakban:

– tetőjavítások: korábbi beázások in-situ megszüntetése, zsinórpadlás feletti palafedés zsindelyezése, nézőtéri lemezfedés újrafestése, részleges lemezcserék, kávák tisztítása, Hevesi tér felőli modifikált bitumenes lemez cseréje hegesztett műanyagra, mellvéd függőleges vízzárása, felső bádogozás, kazánházi tető teljes rekonstrukciója, vízelvezető kávák újrazsindelyezése, iroda-épületrész zsindelyének folyósítása, újrazárása;

– nézőtéri mennyezet festése beázás miatt: teljes állványozással, eredeti színnek megfelelően;

– tűzgátló réteg teljes cseréje a nézőtér feletti kupolatérben, azbesztmentesítéssel együtt;

– Miskolci úti műhelyház bontása: életveszélyes munkakörülmények felszámolása;

– záportározó felülvizsgálata, záportartály javítása: működőképesség helyreállítása, tartálybélelés kiépítése;

– érintésvédelmi vizsgálatok pótlása, időszakos kötelező vizsgálatok elvégzése, azok folyamatos végzése az MT szerint;

– tehergépjármű és pótkocsik karbantartása, elmaradt javítások pótlása, üzemszerű karbantartások, pótkocsipark felfejlesztése (selejtezés és használt pótkocsik vásárlása);

– nézőtér részleges felújítása: használatra alkalmatlan székek javítása, folyamatos karbantartása;

– automata kézszárító beszerzése: hiányzó gépek pótlása;

– kazánházi javítások: korábbi karbantartási hiányok felszámolása, folyamatos felügyelet és javítások;

– kazánház teljes rekonstrukciója: a korábbi korszerűtlen berendezések bontása, új kondenzációs kazánok építése, beüzemelése;

– ügyelői hívó felülvizsgálata, javítása: igény szerint folyamatosan;

– klímatechnikai munkák: soron kívüli és időszakos javítások, felülvizsgálatok;

– vasajtók kivitelezése a Columbus utcai telephelyünkön: korábbi életveszélyes ajtók cseréje;

– Columbus utcai hulladékszállítások: közegészségügyi veszélyek felszámolása, hátrahagyott nagy (több ezer köbméter) mennyiségű díszletelem elszállítása;

– nézőtéri büfé felújítása és érintésvédelmi felülvizsgálata, elektromos hálózat cseréje;

– Boca nyomtatók beszerzése: közönség hatékonyabb kiszolgálása;

– a korábbi korszerűtlen nyomtatópark teljes felszámolása tartós bérleti konstrukcióval;

– tűzátjelző-javítások, -karbantartások, tűzátjelző-felügyelet: korábbi szabálytalanságok felszámolása, folyamatos karbantartás és javítás;

– gipszkarton burkolat helyreállítása, női varroda: beázás miatti életveszély elhárítása;

– a Pesti Magyar Színház épületében a Tímár terem, 301–302-es terem összevonása, átalakítása, új próbaterem kialakítása: megnövekedett produkciós igény miatt;

– elektromos hálózat karbantartása: elöregedett hálózat folyamatos felügyelete, kis és közepes javítások;

– Rejtő Jenő utca 6. telephelyen az elektromos rendszer kiépítése, érintésvédelmi felülvizsgálat: díszlettár bővítése;

– tűzjelző készülék cseréje, 30 db kiépített tűzjelző berendezés és oltórendszer karbantartása, biztonsági rendszer részleges kiépítése: korábbi szabálytalanságok teljes felszámolása, OTSZ-nek való megfelelés folyamatos biztosítása;

– PMSZ külső homlokzati betonapplikációk részleges helyreállítása, kvázi baleseti helyzet felszámolása, a szükséges védőháló folyamatos felülvizsgálata;

– PMSZ nagyszínpadának 3D digitalizált rajzának elkészítése, díszlettervezési, világítási, hangtechnikai igények miatt;

– bérelt ingatlanok karbantartása, kárelhárítása: munkaállomások biztosítása, a jegyiroda kedvezőbb bérleti konstrukcióval történő kiváltása;

– a tűzgátló réteg teljes cseréje: azbesztveszély szakszerű felszámolása;

– projektorok beszerzése produkciós igény szerint;

– gépi ponthúzók gyártása, telepítése, kötélfékcsere, kötélkiugrás-gátlók cseréje, gyártása, korábbi életveszélyes állapot felszámolása, üzembiztonság folyamatos felülvizsgálata;

– forgószínpad-jeladó javítása, kenderkötél szakításvizsgálata, színpad karbantartása, kötélcsere, szcenikai gépészet felülvizsgálata, forgószínpad központi vezérlőegységének cseréje, forgószínpad kötélzetének cseréje, díszlethúzó berendezés javítása, a korábbi karbantartási anomáliák felszámolása, üzembiztonság folyamatos biztosítása;

– fényvezénylő berendezések karbantartása, lámpapark bővítése, gépi mozgató javítása produkciós igény szerint;

– függönytartó cseréje, kombipálya és tartozékai kiépítése, trégerbe köthető projektortartó kiépítése, szcenikai világítástechnika bővítése, SHOW vetítőfólia beszerzése, láncos emelő beszerzése, telepítése, guruló emelvények kivitelezése, mobil forgószínpad karbantartása, átalakítása szcenikai igény szerint;

– biztonsági függöny motorcseréje, életveszélyes állapot megszüntetése, üzembiztonság felülvizsgálata;

– füstgépek, ködgépek és szárazjéggépek beszerzése, javítása, Roland V1 SDI típusú videókeverő beszerzése, fényszabályzó pult beszerzése karbantartása produkciós igény szerint;

– személyi süllyedő karbantartása, javítása, vasfüggöny javítása, forgószínpad javítása, korábbi ellenőrzési és karbantartási hiányosságok felszámolása;

– mikroportkapszulák beszerzése, 80 db szék beszerzése stb. folyamatos produkciós igény szerint;

– nézőforgalmi mosdók teljes, illetve részleges felújítása;

– öltözők, irodák, közösségi terek tervszerű felújítása; a részlegestől a teljes szintig;

– három új kamaraszínpad kialakítása saját forrásból (Shakespeare, Gobbi, ArtJáró), azok folyamatos fejlesztése;

– teljes építészeti felmérés és koncepcióterv elkészítése;

– pandémiás és rezsivédelmi cselekvési tervek bevezetése, azok folyamatos értékelése;

– színpadi emelőberendezések acélsodronyköteleinek és mozgató kenderköteleinek cseréje;

– épület állagmegóvását biztosító felújítási munkák elvégzése (festés, burkolás);

– a biztonságos és az üzemeléshez szükséges gépjárművek kifogástalan állapotúakra történő cseréje;

– díszletbeadó nyílás lamellás ajtajának javítása, felújítása;

– díszletbeadó zsiliphelyiség padozatának cseréje;

– nyílászárók cseréje;

– teljes nagyszínpad és kisszínpad klímájának cseréje;

– irodák és öltözők teljes klimatizálása;

– napelempark telepítése;

– tető komplett szigetelése;

– a tűzvédelem megfelelt a hatályos tűzvédelmi előírásoknak, melyről szakértői vélemény is készült, és az átadás-átvételi dokumentáció részét képezi. Amennyiben nem így lett volna, a fenntartó vagy a hatóság már rég bezáratta volna az intézményt. Egyetlen minisztérium sem engedheti meg magának, hogy az általa fenntartott intézmény ne felelne meg a hatályos jogszabályoknak.

Akik az igazságra kíváncsiak, azok számára a honlapomon is elérhető https://zalanjanos.masterfilm.hu/ tények ismertetésével szeretnék hiteles információt biztosítani, a színház általam vezetett időszakában történt gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatban.

Zalán János s. k.

2025. 01. 20.”