Életének 66. évében elhunyt John Sykes brit rockgitáros, aki a Whitesnake és a Thin Lizzy együttesekben is játszott. A zenész honlapján közzétett közlemény szerint Sykes „a rákkal vívott kemény küzdelem után” halt meg.

Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy John Sykes a rákkal vívott kemény küzdelem után elhunyt

– írták.

A BBC e közleményt idézve azt írja, hogy Sykes „figyelmes, kedves és karizmatikus ember volt, akinek jelenléte beragyogta a termeket”, továbbá, hogy életének utolsó napjaiban „őszinte szeretetét és háláját fejezte ki a rajongói felé”. Sykes két Whitesnake-albumon is közreműködött, és társszerzője volt a zenekar legismertebb dalainak, köztük a Still Of The Nightnak és az Is This Love-nak.

A zenész karrierje 1980-ban idult a Tygers Of Pan Tang nevű heavy metal zenekarral, akikkel két albumot rögzített, mielőtt 1982-ben csatlakozott a Thin Lizzyhez. Játszott ezen kívül a Thunder and Lightning című 1983-as lemezen, mielőtt Phil Lynott frontembert kísérte egy európai turnén a The Three Musketeers nevű együttessel. A Whitesnake-hez 1984-ben csatlakozott az alapító és frontember David Coverdale meghívására, ahol a Slide It In című albumra, majd később egy óriási kereskedelmi sikert aratott, 1987-es albumra vettek fel dalokat. Miután elhagyta a Whitesnake-et, két albumot adott ki saját együttesével, a Blue Murderrel, majd később megalakította a Thin Lizzy turnéra induló változatát.

A Guns N' Roses legendás gitárosa, Slash is megemlékezett Sykes haláláról, közösségi oldalán megosztott egy képet a zenészről és azt írta, „RIP”, azaz Rest In Peace, nyugodjon békében.